Нынешняя пандемия коронавируса закончится в 2022 году, – Кабмин

Власти Украины надеются, что 2022 год станет годом завершения пандемии COVID-19 в том виде, какой мы ее видим сейчас.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду, 12 января. Также он назвал этот год "переломным".

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Денис Шмыгаль – премьер-министр "Мы ожидаем, что 2022 год станет годом завершения пандемии в том виде, в котором она была в предыдущие два года... 2022 год должен стать переломным".

В то же время премьер настаивает на продолжении кампании по вакцинации. Он отметил, что уже почти половина взрослого населения Украины на сегодня получила вакцину против коронавируса.

И добавил, что власть и в дальнейшем продолжит активно вакцинировать население против COVID-19.

Последние прогнозы по пандемии

По прогнозам СНБО, в феврале Украину накроет новая волна коронавируса. Омикрон может стать основным штаммом коронавируса в Украине.

В НАН сообщили, что в Украине уже началась новая волна коронавируса. А количество положительных тестов выросло на 40%.

А в ВОЗ заявили, что в течение 6 – 8 недель штаммом Омикрон заразится половина Европы.

При этом в Минздраве ранее спрогнозировали новую вспышку коронавируса, которая может продолжаться до апреля. То есть это будет длительная вспышка в несколько месяцев.

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