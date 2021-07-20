О чем думает мозг во время сна: ученые раскрыли тайну

Оказалось, что во время глубокой фазы сна мозг оценивает и отбирает воспоминания, оставляя только полезные. Для этого устанавливает связи между отделами.

Особенно мозг уделяет "внимание" событиям, которые связаны с победой или получением награды. И думает в основном о них.

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Такой секрет мозга разгадали ученые из Женевского университета в Швейцарии. Они добились этого благодаря функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и электроэнцефалографии (ЭЭГ). Так удалось доказать, что сортировка информации, полученной в течение дня, происходит во время фазы глубокого сна.

Чтобы выяснить, какие области мозга активируются во время сна и как эти области позволяют закрепить память, мы разработали декодер, способный расшифровывать активность мозга в глубокой фазе сна и показать, чему она соответствует. В частности, мы хотели посмотреть, в какой степени положительные эмоции играют роль в запоминании,

– пояснила соавтор исследования Вирджини Стерпенич.

Как проводилось исследование:

Ученые предложили группе людей сыграть в две игры: в одной нужно было выйти из лабиринта, во второй – угадывать людей. В это время активность мозга участников сканировали с помощью МРТ.

Такие игры выбрали из-за того, что они активируют разные участки мозга и их легче различить на МРТ-снимках.

Кроме этого, ученые сфальсифицировали результаты (одна половина участников выиграла в первой игре, другая – во второй). Это для того, чтобы мозг ассоциировал выигранную игру с положительными эмоциями.

После этого добровольцы спали 1 – 2 часа, а и их мозговую активность записывали повторно.

Затем исследователи объединили показатели ЭЭГ, которая измеряет состояние сна, и функциональной МРТ, которая фотографирует активность мозга каждые две секунды.

С помощью "нейронального декодера" они определили, проявляется ли активность мозга, которая наблюдается в период игры, самопроизвольно во время ночного отдыха.

Мозг любит думать о хорошем

Оказалось, что при глубокой фазе сна модели активации мозга похожи на те, которые записывали во время игр. При этом мозг в основном "думал" о победах.

Через два дня добровольцам предложили пройти тест на память, связанный с теми же играми. Во время сна вновь активизировалось больше областей мозга, связанных с игрой, в которой участники победили. Таки образом ученые продемонстрировали, что во сне чаще активируется память о победах и наградах.