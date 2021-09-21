О возможности приложения, как выбрать семейного врача, что делать, если нет данных о вакцинации, и как действовать тем, у кого нет доступа к интернету? Обо всем этом и не только – в эксклюзивном интервью Здоровье 24 рассказал Евгений Донец – СЕО медицинской информационной системы Helsi.

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О системе Helsi и как "создавали целую культуру"

Расскажите о Helsi как о сервисе. Поговорим о главных достижениях?

На самом деле тема последних недель – это наши достижения с приложением. Мы его запустили буквально в начале этого (2021 – 24 канал) года. На сегодня собрали 1,1 миллиона пользователей. Надо сказать, что наш сервис сразу был ориентирован на пациентов и достижения в приложении – это показатель того, что мы движемся в правильном направлении.

Кстати, в этом году будет юбилей – 5 лет с запуска сервиса. Начинался он на базе одного района в Киеве – это Подольский район. Это было 4 медицинских учреждения. Главная задача стояла – подсоединить их к электронной записи на прием, сделать удобную запись для пациентов. На сегодня сервис, по сути, это 2 больших кита – это пациенты и врачи.



Евгений Донец / Фото Helsi

Врачи – автоматизация всех внутренних процессов, прежде всего выполнение всех требований, которые сейчас диктует государство. А именно вакцинация, сертификаты. А начиналось все с контрактирования с НАПК, с подписания деклараций. Мы были первой системой в Украине, которая начала подписывать декларации. И даже в то время, когда еще никто не подписывал, большинство заведений к нам присоединились и мы начали с ними экспериментировать.

Стоит рассказать, что мы за 5 лет стали крупнейшей в Украине информационной медицинской системой, которая предоставляет этот сервис медучреждениям. Мы в основном работаем с коммунальными медицинскими учреждениями, но недавно начали присоединяться и коммерческие, которые тоже пользуются функциям.

Второе, у нас огромный пул пациентов, которые воспользовались или записью на прием, или ведут свою медицинскую историю в электронном виде, следят за вакцинацией, за своими назначениями врача, поэтому в приложении есть возможность и забронировать лекарства в аптеке.

О безопасности данных

Расскажите, пожалуйста, о доступе к данным. Где они вообще хранятся, насколько защищены персональные данные, конфиденциальность. Распространяется ли где-то информация?

Идеологически, мы сразу хотели быть провайдером медицинских данных пациентов. Их во всем мире категоризируют как "чувственные данные" и они соизмеримы с финансовыми, банковскими данными. Сначала мы к ним так и относились. Поэтому для нас очень важно балансировать между доступом, удобством для сервиса и безопасности тех данных, которые вносят.

Поэтому мы с самого начала строили цепочку, в которой вправе на уровне законодательства брать эти данные, заставляли регистратуры подписывать согласие на обработку персональных данных, сообщали уполномоченного по правам человека и строили целый юридический процесс, который отвечает потребностям и обеспечивает наше право обрабатывать и хранить эти данные.

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Конечно, в основном данные собирает и вносит само медицинское учреждение или врач, они и так имеют доступ к ним. Но в связи с тем, что электронные системы имеют иную концепцию от бумажных, то, по сути, создавали определенную культуру пользования такими сервисами с большим количеством данных среди медучреждений. И мы не просто как сервис должны защищать эти данные, но и создавать целый процесс, в котором данные безопасно собираются и защищаются.

Вообще есть 2 подхода:

выполнение украинского законодательства и мы от этого никуда не денемся. Мы подключены в государственный реестр пациентов, поэтому должны иметь аттестат Госспецсвязи – это документ, который удостоверяет, что мы как система прошли проверку и отвечаем требованиям защиты информации на уровне государства. Кроме того, у нас есть контролирующий орган при уполномоченном, который отвечает за работу с персональными данными. другая история – это фактическая защита данных, использование современных технологий для защиты. Это для нас важно, потому что не только юридически, а и фактически нам приходится их защищать. Мы используем только трендовые современные технологии, которые существуют в мире и стараемся всегда отвечать трендам безопасности.

Helsi – это о доступе к медицине

Например, у меня есть аккаунт в Helsi, может ли любой врач посмотреть на мои данные, прививки или направление?

Есть безопасность данных и разграничение данных внутри. Мы строим так, что ваш семейный врач, конечно, имеет доступ к карте, потому что это его обязательство поддерживать ваше здоровье. Также в системе есть возможность указывать лечащего врача (если семейный вам его назначил, то он тоже получит доступ к основной части ваших медицинских данных, которые не касаются отдельных заболеваний, которые попадают под специфическое законодательство).



Helsi – это о доступе к медицине / Фото Helsi

Также врач может получить доступ к данным, после того, как вы записалась к нему на прием. Потому что ему нужно будет подготовиться к приему, посмотреть что за человек, какой у него анамнез жизни, есть ли установленный эпизод заболевания. А также врач, к которому вы пришли без записи и не давали ему доступа, может в принципе искать ваши данные в системе, может даже найти, но для того чтобы "провалиться" далее в карточку, он должен внести целый ряд идентификаторов. То есть, мы не строго запрещали, но ограничивали без определенного количества знаний доступ к этим данным.

Почему важно таки давать врачу доступ к этим данным? Потому что мы сталкиваемся с проблемой того, что:

почему врач записал или не записал меня на прием;

когда врачи или пациенты жалуются, что трудно найти направление.

Фактически, эта безопасность – это всегда баланс между удобством для пользователей и защитой информации. Нам пока удается балансировать, потому что никаких существенных проникновений мы не наблюдали. Действительно, бывают проблемы, связанные с тем, что в аккаунте может быть указан неправильный номер или ИНН. Это действительно бывает, учитывая, что у нас очень много пользователей, больше чем в любой другой медицинской информационной системе. Поэтому могут быть совпадения, даже при ошибке на одну цифру.

Евгений Донец "По состоянию на сегодня для нас это существенная проблема, мы хотим с этим бороться путем внедрения более удобной идентификации. То есть, может быть через банк ID, электронную подпись, Дия-подпись. Это все мы хотим внедрять на уровне нашей системы, но надо четко понимать, что мы хотим быть общедоступными. Мы не хотим работать только с диджитальной аудиторией или инфлуенсерами".

Мы хотим охватить более глобальную, среди которых есть и бабушки, дедушки, молодой человек и маленький ребенок. У всех должен быть более простой и понятный доступ к системе. Потому что Helsi – это о доступе к медицине, мы не непосредственно медицина, а провайдер для человека, который хочет получить медуслуги.

COVID-сертификаты и вакцинации в Helsi

Давай тогда перейдем к сертификатам вакцинации, их отражению в Helsi, в сервисе Дия. Часто бывали случаи, когда были проблемы с загрузкой в ​​приложении, потому что врач внес, например, не ту цифру. Как эти данные появляются непосредственно в приложении? И что вообще делать, если вакцинации нет в приложении?

Это маст-хэв тема. Она сейчас очень важна. Сейчас примерно 40 различных систем, которые так или иначе подключены к электронной системе здравоохранения. Мы участвовали в организационных процессах создания этих центров массовой вакцинации.

Для нас вакцинация состоит из двух частей: врача и пациента. Для врача мы даем сервис для внесения вакцинации в электронном виде. Очень много неточностей были связаны с тем, что вакцина была внесена некорректно или с ошибкой.



Евгений Донец о вакцинации / Фото Helsi

Это все связано с тем, что когда начиналась прививочная кампания, мы на ходу готовили инструменты для того, чтобы работать с большим количеством населения. Надо понимать, что это совершенно новый процесс. Это не просто старый процесс семейного врача, который поставили на электронные рельсы. Нет.

Мы его создавали, моделировали вместе с Департаментом здравоохранения, Минздравом, Минцифры. Скажу лишь, что этот процесс, который происходит сейчас уже совсем не похож на тот, который был в самом начале. Потому что он постоянно модернизировался.

Для нас было важнее сделать для врачей максимально удобный интерфейс, чтобы он осуществлял за короткое время максимально большое количество операций. Соответственно от скорости внесения данных зависело, сколько пациентов можно было за день вакцинировать. Это был основной показатель для нас. Поэтому мы в системе сделали такую ​​вещь, как быстрое заполнение вакцинации: врач выбирал несколько параметров, остальные подтягивались.

Но бывало и такое, что вакцина прилетала со дня на день и элементарно внести в систему эти "быстрые шаблоны" было нереально. Поэтому врачам приходилось некоторые вещи делать руками. А вы понимаете, что ручное внесение, тем более в экстрарежиме всегда вызывает определенные трудности.

Также надо понимать, что первое время врачи учились вакцинировать, мы пытались научить их вносить эту вакцину. Просто из-за отсутствия навыка пользования сервисом и процессом возникали определенные ошибки. Например, врач вместо латиницы писал буквы украинские.

Важно то, что перед врачами не стояло четкое задание, что они должны обязательно проверить корректность внесения серии вакцины, типа или еще чего-то. Следили за тем, чтобы все вносить быстро.

А качественные показатели начали измеряться в тот момент, когда появились ковидные свидетельства и сертификаты. С самого начала было запроектировано, что есть международное свидетельство о вакцинации. Оно формируется из системы и врач должен вручную внести те данные, которых не хватает и их можно корректировать.