О возможности приложения, как выбрать семейного врача, что делать, если нет данных о вакцинации, и как действовать тем, у кого нет доступа к интернету? Обо всем этом и не только – в эксклюзивном интервью Здоровье 24 рассказал Евгений Донец – СЕО медицинской информационной системы Helsi.
Важно Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
О системе Helsi и как "создавали целую культуру"
Расскажите о Helsi как о сервисе. Поговорим о главных достижениях?
На самом деле тема последних недель – это наши достижения с приложением. Мы его запустили буквально в начале этого (2021 – 24 канал) года. На сегодня собрали 1,1 миллиона пользователей. Надо сказать, что наш сервис сразу был ориентирован на пациентов и достижения в приложении – это показатель того, что мы движемся в правильном направлении.
Кстати, в этом году будет юбилей – 5 лет с запуска сервиса. Начинался он на базе одного района в Киеве – это Подольский район. Это было 4 медицинских учреждения. Главная задача стояла – подсоединить их к электронной записи на прием, сделать удобную запись для пациентов. На сегодня сервис, по сути, это 2 больших кита – это пациенты и врачи.
Евгений Донец / Фото Helsi
Врачи – автоматизация всех внутренних процессов, прежде всего выполнение всех требований, которые сейчас диктует государство. А именно вакцинация, сертификаты. А начиналось все с контрактирования с НАПК, с подписания деклараций. Мы были первой системой в Украине, которая начала подписывать декларации. И даже в то время, когда еще никто не подписывал, большинство заведений к нам присоединились и мы начали с ними экспериментировать.
Стоит рассказать, что мы за 5 лет стали крупнейшей в Украине информационной медицинской системой, которая предоставляет этот сервис медучреждениям. Мы в основном работаем с коммунальными медицинскими учреждениями, но недавно начали присоединяться и коммерческие, которые тоже пользуются функциям.
Второе, у нас огромный пул пациентов, которые воспользовались или записью на прием, или ведут свою медицинскую историю в электронном виде, следят за вакцинацией, за своими назначениями врача, поэтому в приложении есть возможность и забронировать лекарства в аптеке.
О безопасности данных
Расскажите, пожалуйста, о доступе к данным. Где они вообще хранятся, насколько защищены персональные данные, конфиденциальность. Распространяется ли где-то информация?
Идеологически, мы сразу хотели быть провайдером медицинских данных пациентов. Их во всем мире категоризируют как "чувственные данные" и они соизмеримы с финансовыми, банковскими данными. Сначала мы к ним так и относились. Поэтому для нас очень важно балансировать между доступом, удобством для сервиса и безопасности тех данных, которые вносят.
Поэтому мы с самого начала строили цепочку, в которой вправе на уровне законодательства брать эти данные, заставляли регистратуры подписывать согласие на обработку персональных данных, сообщали уполномоченного по правам человека и строили целый юридический процесс, который отвечает потребностям и обеспечивает наше право обрабатывать и хранить эти данные.
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Конечно, в основном данные собирает и вносит само медицинское учреждение или врач, они и так имеют доступ к ним. Но в связи с тем, что электронные системы имеют иную концепцию от бумажных, то, по сути, создавали определенную культуру пользования такими сервисами с большим количеством данных среди медучреждений. И мы не просто как сервис должны защищать эти данные, но и создавать целый процесс, в котором данные безопасно собираются и защищаются.
Вообще есть 2 подхода:
- выполнение украинского законодательства и мы от этого никуда не денемся. Мы подключены в государственный реестр пациентов, поэтому должны иметь аттестат Госспецсвязи – это документ, который удостоверяет, что мы как система прошли проверку и отвечаем требованиям защиты информации на уровне государства. Кроме того, у нас есть контролирующий орган при уполномоченном, который отвечает за работу с персональными данными.
- другая история – это фактическая защита данных, использование современных технологий для защиты. Это для нас важно, потому что не только юридически, а и фактически нам приходится их защищать. Мы используем только трендовые современные технологии, которые существуют в мире и стараемся всегда отвечать трендам безопасности.
Helsi – это о доступе к медицине
Например, у меня есть аккаунт в Helsi, может ли любой врач посмотреть на мои данные, прививки или направление?
Есть безопасность данных и разграничение данных внутри. Мы строим так, что ваш семейный врач, конечно, имеет доступ к карте, потому что это его обязательство поддерживать ваше здоровье. Также в системе есть возможность указывать лечащего врача (если семейный вам его назначил, то он тоже получит доступ к основной части ваших медицинских данных, которые не касаются отдельных заболеваний, которые попадают под специфическое законодательство).
Helsi – это о доступе к медицине / Фото Helsi
Также врач может получить доступ к данным, после того, как вы записалась к нему на прием. Потому что ему нужно будет подготовиться к приему, посмотреть что за человек, какой у него анамнез жизни, есть ли установленный эпизод заболевания. А также врач, к которому вы пришли без записи и не давали ему доступа, может в принципе искать ваши данные в системе, может даже найти, но для того чтобы "провалиться" далее в карточку, он должен внести целый ряд идентификаторов. То есть, мы не строго запрещали, но ограничивали без определенного количества знаний доступ к этим данным.
Почему важно таки давать врачу доступ к этим данным? Потому что мы сталкиваемся с проблемой того, что:
- почему врач записал или не записал меня на прием;
- когда врачи или пациенты жалуются, что трудно найти направление.
Фактически, эта безопасность – это всегда баланс между удобством для пользователей и защитой информации. Нам пока удается балансировать, потому что никаких существенных проникновений мы не наблюдали. Действительно, бывают проблемы, связанные с тем, что в аккаунте может быть указан неправильный номер или ИНН. Это действительно бывает, учитывая, что у нас очень много пользователей, больше чем в любой другой медицинской информационной системе. Поэтому могут быть совпадения, даже при ошибке на одну цифру.
Евгений Донец
"По состоянию на сегодня для нас это существенная проблема, мы хотим с этим бороться путем внедрения более удобной идентификации. То есть, может быть через банк ID, электронную подпись, Дия-подпись. Это все мы хотим внедрять на уровне нашей системы, но надо четко понимать, что мы хотим быть общедоступными. Мы не хотим работать только с диджитальной аудиторией или инфлуенсерами".
Мы хотим охватить более глобальную, среди которых есть и бабушки, дедушки, молодой человек и маленький ребенок. У всех должен быть более простой и понятный доступ к системе. Потому что Helsi – это о доступе к медицине, мы не непосредственно медицина, а провайдер для человека, который хочет получить медуслуги.
COVID-сертификаты и вакцинации в Helsi
Давай тогда перейдем к сертификатам вакцинации, их отражению в Helsi, в сервисе Дия. Часто бывали случаи, когда были проблемы с загрузкой в приложении, потому что врач внес, например, не ту цифру. Как эти данные появляются непосредственно в приложении? И что вообще делать, если вакцинации нет в приложении?
Это маст-хэв тема. Она сейчас очень важна. Сейчас примерно 40 различных систем, которые так или иначе подключены к электронной системе здравоохранения. Мы участвовали в организационных процессах создания этих центров массовой вакцинации.
Для нас вакцинация состоит из двух частей: врача и пациента. Для врача мы даем сервис для внесения вакцинации в электронном виде. Очень много неточностей были связаны с тем, что вакцина была внесена некорректно или с ошибкой.
Евгений Донец о вакцинации / Фото Helsi
Это все связано с тем, что когда начиналась прививочная кампания, мы на ходу готовили инструменты для того, чтобы работать с большим количеством населения. Надо понимать, что это совершенно новый процесс. Это не просто старый процесс семейного врача, который поставили на электронные рельсы. Нет.
Мы его создавали, моделировали вместе с Департаментом здравоохранения, Минздравом, Минцифры. Скажу лишь, что этот процесс, который происходит сейчас уже совсем не похож на тот, который был в самом начале. Потому что он постоянно модернизировался.
Для нас было важнее сделать для врачей максимально удобный интерфейс, чтобы он осуществлял за короткое время максимально большое количество операций. Соответственно от скорости внесения данных зависело, сколько пациентов можно было за день вакцинировать. Это был основной показатель для нас. Поэтому мы в системе сделали такую вещь, как быстрое заполнение вакцинации: врач выбирал несколько параметров, остальные подтягивались.
Но бывало и такое, что вакцина прилетала со дня на день и элементарно внести в систему эти "быстрые шаблоны" было нереально. Поэтому врачам приходилось некоторые вещи делать руками. А вы понимаете, что ручное внесение, тем более в экстрарежиме всегда вызывает определенные трудности.
Также надо понимать, что первое время врачи учились вакцинировать, мы пытались научить их вносить эту вакцину. Просто из-за отсутствия навыка пользования сервисом и процессом возникали определенные ошибки. Например, врач вместо латиницы писал буквы украинские.
Важно то, что перед врачами не стояло четкое задание, что они должны обязательно проверить корректность внесения серии вакцины, типа или еще чего-то. Следили за тем, чтобы все вносить быстро.
А качественные показатели начали измеряться в тот момент, когда появились ковидные свидетельства и сертификаты. С самого начала было запроектировано, что есть международное свидетельство о вакцинации. Оно формируется из системы и врач должен вручную внести те данные, которых не хватает и их можно корректировать.
Как получить COVID-сертификат / Инфографика 24 канала
А свидетельство, которое формируется в сервисе Дия, проверяет целый ряд показателей. Все они не были изначально запроектованы как обязательные для проверки. Мы в системе у себя можем поставить валидацию, то есть проверять, совпадает ли.
Но поскольку этого не было, соответственно большое количество данных накопилось. И сейчас при формировании этого сертификата мы получаем обратную связь, что у пациента не сформировался электронный сертификат, хотя он точно полностью вакцинирован.
И что делать в таком случае, когда сертификат не отображается в приложении?
Мы даем возможность не только сформировать сертификат, но и видеть данные о вакцинации. Более того, в пациентском кабинете видно, что врач вносил вакцинацию. Именно в случае работы с Helsi все достаточно просто: врачи уже знают наиболее распространенные ошибки.
Вы обращаетесь к тому врачу – или записываетесь на прием, или общаетесь с ним, если указан номер телефона. Они могут исправить медицинскую запись, которая имеет некорректные данные и после этого сертификат должен сформироваться.
Есть несколько основных проблем, почему сертификат не подтягивается: серия, номер вакцины, личные данные пациента могут не совпадать, подтягивается, они могли быть внесены некорректно еще в декларацию. Врач все это может исправить.
Если прививки делали мобильные бригады или пункты прививки, врача лично не знаем и записаться к нему на прием тоже нет возможности?
Если делала мобильная бригада, все равно отмечено, что это за врач, откуда он, из какой больницы. Всех этих врачей сняли не по скорой помощи. В общем, их можно найти.
Важно, что мы ждем от сервиса Дия то, что при возникновении ошибки сервиса будет четко указано, где ошибка, например, "в персональных данных и вам нужно обратиться к семейному врачу", "ошибка во внесении первой вакцины и вам надо обратиться к врачу, который вносил первую вакцину".
Важно, чтобы для пациента было понятно, куда ему двигаться. Сейчас мы очень много занимаемся тем, что просто отвечаем на вопрос о том, что что-то не формируется или не работает.
Но мы как сервис, на самом деле не вносим данные. Мы отвечаем за их сохранением и обработку. Это прерогатива врача, но мы в любом случае направляем пациента к врачу. Единственное, что установив личность пациента, мы можем сказать, какой врач вносил и куда ему обращаться.
Будут ли другие вакцинации в приложении
Запись на какие вакцины сейчас доступна через Helsi?
Сейчас запись онлайн доступна почти на все имеющиеся вакцины, если в этом регионе доступен Helsi. Даже те вакцины, которые были ранее доступны только для второй дозы, сейчас доступны и для первой.
Будут ли доступны и другие прививки, например от ОРВИ или сезонных болезней?
На самом деле мы, отвлекаясь на государственные большие проекты, иногда откладываем на потом какие-то наши штуки. Календарь прививок, как детских профилактических, так и сезонных в наших планах. Мы как технократы не можем не прийти к этому функционалу. Вакцинация – абсолютно нормальное явление, которое должно показываться в системе.
Опять же, поняв, как пациенты пользуются результатами прививок, нам сейчас проще уже допроектировать и делать удобными и все остальные прививки. Хотя пока отказаться от ковидних прививок мы тоже не можем, потому что пока не ясно, будут ли они сезонными.
В Helsi есть возможность получать электронные рецепты лекарств. Как это сделать пациенту?
Для того, чтобы у пациента был электронный рецепт прежде всего его должен внести врач. Наша главная задача, кроме регуляторики, которую мы должны в ближайшее время дождаться, и рецептурные препараты станут обязательными для отпуска только по электронному рецепту, мы предлагаем, стимулируем, поощряем врачей вносить все медицинские данные о пациенте в электронном виде.
У него есть возможность создать медикаментозное назначение, сформировать рецепт и тогда этот рецепт попадет в кабинет пациента, где он сможет его видеть и работать с ними прямо из своего кабинета или на вебпортале Helsi.me, или в приложении Helsi. Поэтому, если у пользователя сервиса – пациента – есть потребность в электронном рецепте, он может попросить об этом врача.
Но я думаю, что мы эволюционно к этому движемся, плюс в связи с нормативным стимулированием мы перейдем на эту историю и большинство рецептов будут в электронном виде. Это на самом деле очень интересная и важная история, которую давно пора реализовать. Я надеюсь, что в следующем (2022 – 24 канал) году с этим будет значительный прогресс.
Важно Только по е-рецепту: как получить препараты по программе "Доступные лекарства"
В апреле 2017 года правительство начало программу "Доступные лекарства". Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой или диабетом II типа могут получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. Как происходит сотрудничество с правительством?
В программе "Доступные лекарства" мы тоже были одними из первых. Собственно, эта программа достаточно эффективно показала пользу электронного рецепта. В этой истории это фактически трекинг для государства, когда известно, какому пациенту, в какой аптеке, какую торговую марку отпускали. Это супер инструмент, его эффективность уже доказана через несколько лет.
Сейчас через нас примерно 30 – 40% всех лекарств отпускается по этой программе. И в ближайшее время мы ожидаем расширения этой программы для инсулинозависимых с 1 октября. Соответственно, увеличивается количество препаратов, которые можно отпустить.
Лекарства по программе "Доступные лекарства" или через электронный рецепт можно получить в любой аптеке, есть ли ограничения?
Конечно, есть ограничения. Хотя в больших городах они очень условны, потому что есть достаточное количество участников. Надо понимать, что программа "Доступные лекарства" предусматривает компенсацию аптечному пункту по выдаче препаратов. Поэтому эта аптека должна быть законтрактована и отвечать определенным требованиям. Главный признак – на аптеке должна висеть такая голубая наклейка, где написано "Доступные лекарства".
Программа "Доступные лекарства" / Фото Apteka.ua
О работе медучреждений и их синхронизацию с электронной системой здравоохранения
Как врачи могут вообще оказывать услуги через Helsi? Им достаточно просто зарегистрироваться?
Мы строим классический saas-сервис, где любой может зайти и зарегистрироваться, отвечая определенным требованиям, получить доступ. Были также вопросы, может ли не врач получить доступ.
Но мы зависимы от законодательства, поэтому у нас выстроена такая история: если заведение имеет лицензию, КВЭД (классификация видов экономической деятельности – 24 канал) на медицинскую практику, то именно заведение у нас заказчик. Это может быть как небольшое ЧП со своим кабинетом, так и большая многопрофильная больница.
Для того, чтобы врач получил доступ, должен получить доступ сначала руководитель. Пока в Украине законодательно оно именно так логично. Действительно, пожалуй, через какое-то время мы придем к тому, когда врач сможет самостоятельно выбирать свой инструмент, но на сегодня выбирает заведение или врач ФЛП.
Сколько таких медучреждений присоединились к сервису?
У нас учреждений, оказывающих медицинскую помощь, приблизительно полторы тысячи на сегодня. Есть заведения, которые только сейчас начали об этом серьезно думать. Плюс надо понимать, поскольку мы были очень сильно ориентированы на требования государства, на реформу, много коммерческих мероприятий этого боялись или просто не понимали, для чего им это нужно. Сейчас и коммерческие учреждения подключаются.
Поэтому сейчас география расширяется, количество клиентов продолжает увеличиваться. Если на первый этап в 2018 году подключалась "первичка", декларации, сейчас уже подключена вторичная и третичная медицинская помощь.
Об адаптации врачей
Как происходила и идет ли сейчас работа с врачами, происходило ли обучение? Насколько было трудно адаптировать эту систему в наши медучреждения?
Когда мы начинали 5 лет назад, нам говорили, что это нереально. И когда мы пришли в Подольский район города Киева, нам говорили "друзья, вы шестые, и вы так же уйдете, как и все предыдущие". Мы беспокоились, потому что не хотели быть однодневным проектом. Мы видели перспективы в том, что в Украине на самом деле частных медицинских учреждений немного, там небольшое количество врачей. Основная часть заведений – это коммунальные.
Поэтому у нас была задача решить все вопросы, связанные с барьерами и все-таки зайти в коммунальный сектор. Мы провели тестирование компьютерной грамотности и обнаружили процент компьютерно неграмотных работников.
Каким он был?
Примерно 65%. Но тестирование оказалось не до конца информативным, так как некоторые наоборот боясь, что их сейчас будут заставлять что-то делать, писали, что они компьютерно неграмотные, а некоторые наоборот, боясь, что им что-то начислят, либо не начислят – завышали эти показатели.
Поэтому мы организовывали компьютерные классы в медицинских учреждениях, по 5 – 10 компьютеров. Создали компьютерные курсы. Сначала 2 100 медицинских сотрудников Киева мы просто учили компьютерной грамотности. Затем в какой-то момент мы поняли, что это ресурсозатратно и сделали рекомендации, которые раздавали. Отдельно сделали экспресс-курс. С этого начиналось любое обучение системы Helsi, без этого было очень трудно, потому что:
- врачи не хотели, было какое-то отторжение;
- а во-вторых, нам нужен пользователь, который может внести электронный рецепт, от этого зависит качество полученных услуг.
Также есть команда консультантов, которая консультирует медучреждения по использованию системы. Кроме этого, у нас есть вебинар для врачей. Мы постоянно общаемся с врачами по регионам, у нас есть чаты, они могут задавать свои вопросы. Это непрерывный процесс.
Планируете ли в дальнейшем оптимизировать работу и облегчить ее для врачей? Сейчас многие врачи жалуются, что нужно много всего заполнять.
У нас есть очень хорошие планы, они не такие быстрые, как хотелось бы. Это и распознавание речи, интеграция с различными гаджетами, которые упрощают жизнь (сканеры для штрих-кодов) и производство идентификаторов для аутентификации человека.
Все это возможно и в нашем roadmap. Но ничто новое не бывает сразу легким и действительно надо понимать, что врачи перешли из парадигмы бумажных форм в электронные не просто формы, а данные. Там важнее не в каком виде, а их точность.
Но очень важно, что сегодня есть проблема удвоения работы: врач делает все равно сначала на бумаге, а потом в электронном виде. С точки зрения рынка и государства важно дать возможность врачу не дублировать свою работу.
Второе, это постоянное улучшение интерфейса. У нас есть постоянная обратная связь с медицинскими учреждениями, поэтому любой функционал улучшается.
Медицинская информационная система – водопадная история, она никогда не заканчивается.
Мы постоянно улучшаем сервис, адаптируем его, меняем верстку, вводим новые алгоритмы, чтобы это было проще. Но, к сожалению, не получается так быстро, как хочется врачам, потому что сервис работает круглосуточно.
Евгений Донец
"Фактически стационары работают и ночью, вакцинацию вносят с утра до вечера. Даже элементарно сделать иногда какие-то обновления, то сразу люди пишут, что сервис не работает. Это действительно проблема и мы с этим работаем, чтобы сделать сервис таким образом, чтобы он работал непрерывно".
Но мы не просто хотим улучшить работу врачей. Врачи для нас – это все. Потому что именно врач привел пациента в сервис Helsi, мы очень ценим нашего врача, поэтому мы постараемся попробовать в будущем не просто упростить его работу, но и давать какие-то дополнительные профиты.
Надо другую сторону понимать, что в целом медицинский бизнес связан с тем, что люди приходят с заболеванием, негативом, с проблемами и эта среда достаточно специфична. Поэтому ожидать, что в ней все будут счастливы очень трудно.
Доктор прежде всего должен лечить и думать, как улучшить здоровье пациента. Мы как система тоже об этом хотим думать, но есть определенные ограничения и технического персонала, который тоже может какую-то часть информации вносить и обрабатывать в системе.
О декларации и как выбирать семейного врача
Поговорим о декларации. Есть какие-то советы, как выбрать семейного врача по фото в Helsi? Есть возможность оставлять отзывы, но обычно их очень мало, иногда нет возможности записаться на прием онлайн. Как можно понять, как мне правильно выбрать или изменить семейного врача?
Выбор семейного врача – это такая волнообразная история. Она так и развивалась. Сначала врачи сами предлагали к себе записаться, поощряли. Затем были еще какие-то компании, которые стимулировали врача записывать к себе пациентов.
Сейчас мы получили историю, когда в связи с вакцинацией, тотальным вниманием мира к своему здоровью, пациент начал думать, кто же такой этот мой семейный врач, где его найти. Мы как сервис за этим трендом следим.
Евгений Донец – СЕО Helsi
"Расскажу инсайд: мы готовим вскоре некоторые обновления, редизайн системы, когда пациенту будет легче найти свободного хорошего ближайшего семейного врача. Это мы ожидаем уже осенью".
Первое, с чего надо начинать поиск врача – это география. Просто по телефону общаться с новым врачом малоэффективно, потому что все равно надо прийти познакомиться.
С точки зрения отзывов – они долгое время были очень непопулярными среди пациентов по двум причинам: у нас не было приложения и пациент входил через компьютер. Сейчас месячных активных пользователей гораздо больше в приложении.
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Рейтинг, цена близости (география) – основные показатели, как выбрать врача. Сейчас, если брать непосредственно семейных врачей, то у нас есть несколько маршрутов: выбрать его по конкретному учреждению здравоохранения, найти по фамилии по рекомендации, пересмотреть его рейтинг.
Последнее о декларации. Я могу заключить декларацию через Helsi. Нужно ли мне ехать в больницу, чтобы ее подписать можно ли это сделать, не выходя из дома?
Вообще по идеальной схеме, которая сейчас работает, вы должны прийти к врачу, потому что у него должна быть ваша декларация с живой подписью. Если у человека есть электронная цифровая подпись, можно ею было бы подписаться не выходя из дома. Но это пока не организовано на уровне центрального компонента. Мы можем это организовать, но такую подпись у нас никто не примет.
Фактически вы можете передзаполнить все данные в системе и меньше времени потратить, когда придете к врачу. Сейчас законодательство обязывает врача взять живую мокрую подпись у пациента на напечатанной декларации.
Что делать тем, кто не имеет доступа к интернету
Что делать тем, у кого вообще нет доступа к интернету, например пожилые люди. Как вы хотите популяризировать вас сервис среди этих людей, потому что их на самом деле очень много?
Мы всегда думаем об этих людях. Helsi строился как глобальный сервис, мы не похожи на агрегатора из-за того, что мы не ориентированы только на диджитальную аудиторию. Мы ориентированы на всех пользователей медицинской системы. Знаем, что некоторые приходят в регистратуру и там попадают в систему Helsi.
Абсолютное большинство и почти все имеют телефон. Поэтому с самого начала была практика – мы создали свой колл-центр и записывали на прием пациентов. Затем, через какое-то время количество людей настолько разрослось, что мы по разным городам предлагали различные схемы, где они аутсорсилы этот процесс, передавали его на регистратуры. В системе есть возможность записать человека по телефону.
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Еще есть очень много важных функций, которые называются "связанные лица". Вы можете у себя в системе связать свою родню. Более того, есть понятие как верифицированная связь – это о безопасности данных. Например, вы родители ребенка и есть подтвержденное свидетельство о рождении, тогда вы будете иметь доступ к его данным. Если это муж и жена – вы между собой не будете обмениваться медицинскими данными. Но просто записать на прием родственника всегда можно.
О медицинском страховании в Helsi
О медицинском страховании в Helsi: какое оно существует, могу ли я путешествовать с ним, например за границу?
Сервис Helsi – не только о записи к врачу, мы – о потребности в медицине. Страхование – очевидно, интересная отрасль, мы активно ею занимаемся, потому что у нас в Украине действует корпоративное медицинское страхование, а вот такого глобального страхования индивидуального физического лица – нет. Есть только страхование при выезде за границу, страхование от заболеваний.
Но что за страхование мы разместили у себя на сайте? Мы понимали, что у нас есть много людей и большинство ходят в коммунальные медицинские учреждения и получают бесплатно медицинскую помощь, но медикаменты они все равно потребляют. Поэтому у нас размещено медикаментозное страхование. Оно призвано, чтобы человек имел полный комплекс услуг. Оно не покрывает выезды за границу, это отдельный вид страхования.
Мы готовим несколько продуктов до конца года, которые тоже будут связаны со страхованием. У нас там есть достаточно известные крупные партнеры, и я думаю, что в ближайшие два-три года страхование будет развиваться в ближайшем направлении к физическим лицам.
Что изменила эпидемия
Расскажите об изменениях, которые произошли с начала пандемии? Вы начинали с конкретного района в Киеве, что дальше?
Да, в 2016 году мы только зашли на рынок. В начале 2017 года мы начали развивать Киев и начали работать с крупными городами – Одесса, Днепр, Львов.
В начале пандемии мы уже были одним из крупнейших медицинских сервисов в Украине и работали в большинстве с первичной медицинской помощью – семейные врачи, терапевты и педиатры.
Евгений Донец / Фото Helsi
В настоящее время попал и второй этап медицинской реформы, это електронизация и реформирование специализированной и высокоспециализированной медпомощи. И мы с титаническими усилиями запускали новые функционалы, пытались обучать врачей. Все изменилось в работе с врачами и с медицинскими учреждениями – врачи очень положительно начали воспринимать вебинары и онлайн-обучение. Сначала так не было, все, кто смог – трансформировался.
Как прошла адаптация к пандемии?
Мы онлайн-сервис и в принципе электронная платформа, поэтому так совпало, что мы ложимся в парадигму мира во времена пандемии. Это история, где меньше личных контактов, где запись не в очередь, а на конкретное время, где электронные документы.
Просто так сошлось, что тренды и стратегии развития нашего сервиса они в принципе легли и на те тренды, которые создавала новая пандемическая реальность.
Единственное, к чему мы были сразу не готовы – мы хотели общаться с врачами, главными врачами, а здесь пришлось перестраиваться, но это стало нормальным.
Также мы проследили тренд на телемедицинские консультации и если в начале пандемии этого не было, то за месяц-полтора мы подготовились и сделали возможность врачу оказывать телемедицинские консультации.
И третье, к чему мы пришли, – это работа с вакцинацией. Это огромное количество людей в определенное время по ограниченному ресурсу. В такое время Helsi стало актуальным, поскольку стала возможной запись на конкретное время.
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О планах
Расскажите о "фишках", которые вы еще планируете сделать? О новых вакцинациях мы услышали, поиск семейного врача, что еще?
Мы планируем развивать наше приложение и будет больше возможностей по работе с электронным рецептом и "Нашими лекарствами", планируем увеличить возможность работы со своими медданимы, продолжать эту историю, хотим сделать большее количество нотификаций, развивать телемедицинские консультации – во всем мире это имеет спрос и культуру, это экономически обоснованного.
Мы планируем использовать различные методы стимулирования – скидки, промокод. Для врачей – это упрощение внесения данных, работа с этими данными, протоколы лечения, все на свете вакцинации.
Нам с вами нужно воспитывать культуру пользования похожим медицинским сервисом, а для медицинских учреждений важно его качественно использовать. Современные технологии это позволяют.