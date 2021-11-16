От чего зависит запах дыхания и тела

Запах тела может изменяться не только при болезнях, но и у здоровых людей. Это происходит в жаркую погоду, при физической нагрузке, в период гормональных изменений, если у человека есть избыточный вес или он принимает некоторые лекарства.

Также на тему Как жвачки влияют на здоровье зубов

Запах тела также может быть связан с повышенной потливостью или гипергидрозом, а еще он меняется с возрастом. Также может изменяться и запах изо рта: например, у человека появляется несвежее дыхание с неприятным запахом или галитоз.

Чаще его причиной становятся бактерии во рту и горле – они живут в налете языка, в щелях между деснами и зубом или в полостях миндалин. Кроме того, галитоз может возникать из-за болезней полости рта, носоглотки, пищевода и желудка.

При каких болезнях возникает неприятный запах изо рта

фруктовый аромат – признак кетоацидоза, который бывает при диабете;

неприятное дыхание бывает при длительной рвоте, когда есть непроходимость кишечника;

запах плесени или чеснока – при тяжелом заболевании печени.

Также есть редкое генетическое заболевание триметиламинурия, при котором организм не может расщеплять триметиламин – химическое соединение с резким запахом. Когда триметиламин накапливается в организме, от человека начинает пахнуть тухлой рыбой или тухлыми яйцами.

Важно! Если вас беспокоит запах изо рта или тела, можно проконсультироваться с терапевтом. Он проведет осмотр и при необходимости предложит сдать анализы.