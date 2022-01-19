Напитки разбавляют пигмент, поэтому чем больше человек пьет, тем светлее его моча. Оттенок может изменяться, но он должен оставаться в желтом диапазоне. Правда, иногда случаются сюрпризы.

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Желтая моча

Все хорошо. Не имеет значения цвет светло-желтый или темно-желтый. Янтарный или медовый оттенок говорит о легком обезвоживании. Так может быть после интенсивной тренировки или если человек гулял по жаре и мало пил.

Прозрачная моча

Прозрачная моча свидетельствует о том, что человек пьет очень много воды. Телу нужна жидкость, примерно два – три литра в сутки. Но если пить очень много – моча сама станет похожа на воду.

Если бесцветная моча случается редко, беспокоиться не о чем. Но если она всегда такая, уровень соли и электролитов в организме может снизиться. Тогда нужно снизить темпы потребления воды.

Бывает и так, что моча прозрачная, хотя человек пьет мало. Это может сигнализировать о проблеме с почками или диабетом. В этом случае лучше обратиться к врачу.

Оранжевая моча

Оранжевая моча может быть просто сигналом, что человек мало пьет. Она может стать такой из-за лекарств, например сульфасалазина для лечения язвенного колита, обезболивающего феназопиридина, некоторых слабительных и химиотерапевтических препаратов. Иногда оранжевая моча указывает на проблемы с печенью или желчными протоками, особенно если у человека светлый кал.

Коричневая моча

Когда моча коричневая – это значит, что человек обезвожен и ему нужно срочно попить. Если вода не осветляет мочу, причина может быть в инфекции мочевыводящих путей, заболевании печени, почек или порфирии – редком генетическом заболевании, которое поражает кожу и нервную систему.

Розовая или красная моча

Такой цвет мочи может напугать, но это не обязательно что-нибудь серьезное. Розовой или красной моча бывает, если человек наелся свеклы или ежевики. Если человек не ел селедку под шубой и не запивал рифампицин ежевичным соком – стоит записаться к врачу. Розовая или красная моча может быть признаком:

крови в моче;

инфекции мочевыводящих путей;

проблем с предстательной железой;

доброкачественной или раковой опухоли;

кисты почек;

камней в почках или мочевом пузыре.

Синяя или зеленая моча

Некоторые пищевые красители могут окрашивать мочу в зеленый цвет. Иногда зеленая моча свидетельствует об инфекции мочевыводящих путей, которую вызывают бактерии синегнойной палочки.

Мутная моча

Помутнеть моча может из-за инфекции мочевыводящих путей и камней в почках. Возможный виновник – обезвоживание. Следует пить больше воды и обратиться к врачу, если цвет не изменится.