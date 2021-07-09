Об этом в программе "Перекрестный допрос" рассказал председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Учитывая математические показатели, необходимого результата для этого в Украине еще нет.

К теме COVID-19, вакцинация и коллективный иммунитет: интервью Радуцкого о том, чего ожидать украинцам

Что нужно для коллективного иммунитета

По словам Радуцкого, более 3 миллионов введенных доз в Украине – это даже не 40% населения. В то же время для коллективного иммунитета необходимо вакцинировать более 60% людей.

К сожалению, о коллективном иммунитете нам говорить еще рано,

– заявил он.

Обратите внимание! Результаты исследования Минздрава свидетельствуют, что иммунитет против коронавируса имеет треть украинцев. Соответствующее исследование проводили совместно со Всемирным банком и Украинским институтом социсследований имени Яременко.

Узнайте больше Есть четкий план, - в Минздраве ответили, когда Украина сможет достичь коллективного иммунитета от COVID-19

Интервью с Михаилом Радуцким: смотрите видео

COVID-19 в Украине: коротко