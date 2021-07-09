О коллективном иммунитете нам говорить еще рано, – Радуцкий
Источник:24 канал
В Украине общее количество введенных доз вакцины от коронавируса составляет уже более 3 миллионов. Однако говорить о коллективном иммунитете украинцев еще рано.
Об этом в программе "Перекрестный допрос" рассказал председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Учитывая математические показатели, необходимого результата для этого в Украине еще нет.
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Что нужно для коллективного иммунитета
По словам Радуцкого, более 3 миллионов введенных доз в Украине – это даже не 40% населения. В то же время для коллективного иммунитета необходимо вакцинировать более 60% людей.
К сожалению, о коллективном иммунитете нам говорить еще рано,
– заявил он.
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Интервью с Михаилом Радуцким: смотрите видео
COVID-19 в Украине: коротко
- С начала пандемии COVID-19 в Украине обнаружили более 2 миллионов больных.
- В течение 8 июля вакцинировали 109 160 человек. Это самое большое суточное количество прививок за 4,5 месяца кампании вакцинации в государстве.
- По данным экспертов Киевской школы экономики, вспышка коронавируса в Украине может быть уже в конце июля – начале августа. Это будет зависеть от темпов распространения различных штаммов COVID-19.