Об этом в интервью 24 канала рассказала врач-кардиолог Анна Солощенко. Также она рассказала об обследовании, влиянии органов на сердце, угрозе инфаркта и метеозависимости.

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Об обследовании сердца

Первое, что делают при обследовании сердца – это кардиограмма. Если она в норме, но есть дискомфорт, надо ли еще делать обследование?

В целом кардиограмма меняется тогда, когда есть серьезная неприятность: инфаркт, тяжелая аритмия, конечный этап изменений, которые начинаются за 10 – 20 лет и которые можно увидеть не на кардиограмме, а поговорив с пациентом, сделав профилактические анализы, УЗИ сосудов шеи.

Это те сосуды, которые первыми укажут, есть ли начальный атеросклероз, начинается ли формирование "бляшек" в организме. Когда плохая кардиограмма – время в больницу.

В то же время я бы не ориентировалась только на кардиограмму. Бывают впопыхах обзоры кардиолога – посмотрели, кардиограмма нормальная, иди. В переводе на наш язык это значит – пока что у тебя инфаркта нет. Что будет через 5 минут – никто не знает.

Я бы уделяла профилактическим осмотрам больше времени – час, чтобы расспросить у пациента:

какой образ жизни он ведет;

чем болели его родители;

были ли случаи внезапной сердечной смерти;

какие анализы.

Можно остановить начальные изменения и не дать им развиться. Когда у человека есть жалобы – процесс зашел слишком далеко и мы назад пленку не отмотаем, не сделаем чистые сосуды.



Назад пленку не отмотаем, – Солощенко / Скриншот из интервью

Я бы советовала обращаться к кардиологу всем, кто старше 30 лет для профилактического осмотра, чтобы понять, что можно сделать, чтобы в 50 лет не заболеть инфарктом.

О влиянии органов на сердце

Какие нарушения в других органах могут влиять на сердце?

На сердце могут влиять почти все органы системы. На первом месте я бы отметила уровень сахара в организме. Люди как с сахарным диабетом, так и незначительным повышением сахара, находятся в зоне риска.

Если есть заболевания почек, то у человека может быть повышенное давление, повышенный риск инфаркта. Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта часто жалуются на аритмию. Профилактический осмотр кардиолога содержит не только "здоровое сердце". Врачи должны очень слаженно работать, а не "футболить" пациента от одного врача к другому, переводя стрелки, мол, это не моя проблема. Анна Солощенко Врач-кардиолог

О метеозависимости

Существует метеозависимость? Как она проявляется?

Действительно есть люди более метеозависимые, чем другие. У них более чувствительные рецепторы к изменениям атмосферного давления. Мы живем в атмосфере и реагируем на изменения в ней:

если атмосферное давление снижается, наши сосуды снижают артериальное давление, чтобы их не разорвало на части;

если меняется погода и увеличивается атмосферное давление, то наши сосуды немного поднимают давление, чтобы нам было комфортно.

Есть определенные люди, которые реагируют резкими изменениями давления. Гипертоники – это люди, которые на 150 различных факторов реагируют чрезмерным повышением давления. Оттуда – гипертонические кризы, которые могут осложняться сердечно-сосудистыми катастрофами.

Что делать? Прийти заблаговременно к кардиологу, подобрать препараты для ежедневного приема и вы будете защищены. Не будет гипертонического криза – не будет катастрофы.

Полное интервью с кардиологом: смотрите видео

О пульсе и спорте

Есть ли какие-то рекомендации, как мы можем поддерживать сердце каждый день?

Если у вас повышенный холестерин – (необходимо – 24 канал) снизить его, если повышенный сахар – корректировать. Ученые доказали, что 50% нашего здоровья зависит от образа жизни. Другие 50%:

наследственность;

окружающая среда;

в целом развитие медицины.

Образ жизни содержит комплекс – регулярные физические нагрузки с повышением пульса к определенным условиям. Нужно 3 – 4 раза в неделю разгонять пульс до 60 – 75% от нашего максимального пульса.

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Как определить свою спортивную норму?

"Изнашиваем" мы сердце только тогда, когда начинаем с нуля бежать марафон. Любая физическая нагрузка должна иметь определенное время подготовки. Если это марафон – должны быть годы (подготовки – 24 канал).



Есть люди более метеозависимые, чем другие, – Солощенко / Фото Pixabay

Если это утренняя или вечерняя пробежка – могут быть месяцы. Мы всегда должны ориентироваться на пульс. Каждый человек иначе будет реагировать на определенные нагрузки.

Как определить максимальный пульс?

Максимальный пульс – 220 минус возраст. Тренировка должно быть 60 – 75%. Если меньше, то это прогулка, а не спорт. Если более 75% – будет повышение давления, перегрузка сердечно-сосудистой системы.

В то же время это не означает, что вы это упражнение никогда не сделаете. Начните с маленького.

Наши люди – большие максималисты. Они 10 лет лежат на диване, приходят в спортзал, а потом говорят: "Нет, это не мое".

Об инфаркте

У моего товарища сердце болело, а потом оказалось, что это невралгия. Как это определить?

Есть классический инфаркт. Это давящая или жгучая боль в области сердца, которая возникает внезапно, сопровождается одышкой, холодным потом, может отдавать в левую руку. Это то, что изучают в школе.

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Наш организм этих книг не читал. Бывает много разных нетипичных вариантов инфаркта и сердечного приступа. Например, может болеть живот. У меня был пациент, у которого во время инфаркта болела челюсть.