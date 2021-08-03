Правительство уже приняло решение

Соответствующее разрешение дало Министерство здравоохранения после клинических испытаний и оценок.

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Детали исследования

Власти страны заявили, что в июне в ходе исследования анализировали иммунный ответ на вакцину в 900 детей-добровольцев.

В исследовании вакцины Sinopharm, которое проходило в Китае, участвовали некоторые члены правящей семьи Абу-Даби. Они сопровождали своих детей и племянников.

В то же время результаты исследования еще не опубликовали.

Актуально о COVID-вакцинации в ОАЭ

Согласно информации Министерства здравоохранения ОАЭ, по состоянию на начало августа более 78% населения, а это примерно 9 миллионов человек получили первую дозу вакцины.

А 70% населения получили две дозы, поэтому закончили вакцинацию.

В стране провели фазу третьих клинических испытаний вакцины, изготовленной государственным китайским производителем лекарств Sinopharm, и начали ее производство в рамках совместного предприятия между Sinopharm и технологической компанией, расположенной в Абу-Даби.

Обратите внимание! Министерство здравоохранения Украины утвердило рекомендации вакцинации против коронавируса детей от 12 лет в некоторых случаях. Вакцинировать детей разрешили препаратом Comirnaty от Pfizer / BioNTech.

Что известно о вакцинации детей против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации, согласно которым детей можно вакцинировать против коронавируса.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило Pfizer-BioNTech для прививки детей в возрастной категории 12 – 15 лет.

В Германии уже проводится вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech детей с 12 лет, которые имеют определенные заболевания.

Также вакциной производства Pfizer-BioNTech детей прививают с 12 лет в Австрии, Румынии и Италии. В Венгрии вакцинация разрешена с 16 лет.

Израиль разрешил вакцинацию детей еще в начале июня.

В Китае детей прививают с 3 лет препаратом CoronaVac.

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