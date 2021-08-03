Правительство уже приняло решение
Соответствующее разрешение дало Министерство здравоохранения после клинических испытаний и оценок.
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Детали исследования
Власти страны заявили, что в июне в ходе исследования анализировали иммунный ответ на вакцину в 900 детей-добровольцев.
В исследовании вакцины Sinopharm, которое проходило в Китае, участвовали некоторые члены правящей семьи Абу-Даби. Они сопровождали своих детей и племянников.
В то же время результаты исследования еще не опубликовали.
Актуально о COVID-вакцинации в ОАЭ
Согласно информации Министерства здравоохранения ОАЭ, по состоянию на начало августа более 78% населения, а это примерно 9 миллионов человек получили первую дозу вакцины.
А 70% населения получили две дозы, поэтому закончили вакцинацию.
В стране провели фазу третьих клинических испытаний вакцины, изготовленной государственным китайским производителем лекарств Sinopharm, и начали ее производство в рамках совместного предприятия между Sinopharm и технологической компанией, расположенной в Абу-Даби.
Что известно о вакцинации детей против COVID-19
- Всемирная организация здравоохранения опубликовала рекомендации, согласно которым детей можно вакцинировать против коронавируса.
- Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило Pfizer-BioNTech для прививки детей в возрастной категории 12 – 15 лет.
- В Германии уже проводится вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech детей с 12 лет, которые имеют определенные заболевания.
- Также вакциной производства Pfizer-BioNTech детей прививают с 12 лет в Австрии, Румынии и Италии. В Венгрии вакцинация разрешена с 16 лет.
- Израиль разрешил вакцинацию детей еще в начале июня.
- В Китае детей прививают с 3 лет препаратом CoronaVac.
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