Объединенные Арабские Эмираты могут стать первой страной в мире, где появится коллективный иммунитет против COVID-19. По состоянию на 3 марта в стране уже ввели первую дозу вакцины более чем 60% населения, заявили в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям ОАЭ.

Специалист по неотложной медицинской помощи Фуад ар-Рахаль заявил, что уже совсем скоро ОАЭ может стать первой страной, которая достигнет коллективного иммунитета.

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При целенаправленных усилиях правительства в борьбе с пандемией ОАЭ вскоре может стать первой страной, в которой провели вакцинацию всего населения, достигнув таким образом коллективного иммунитета,

– подчеркнул Фуад ар-Рахаль.

Добавим, что сейчас в ОАЭ доступны четыре вакцины – Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и российский "Спутник V". Население ОАЭ составляет около 9,5 млн человек.

К слову, ОАЭ занимают второе место по темпам вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Эксперты также считают, что власти также своевременно приняли все меры для борьбы с пандемией.

"От начала пандемии мы видели, что правительство ОАЭ принимает все меры в сфере охраны здоровья и придерживается международных рекомендаций по предотвращению и сдерживанию распространения коронавируса, а также лечит инфицированных COVID-19", – отметил ар-Рахаль.



Риск смерти от коронавируса / Источник: European Journal of Epidemiology / Инфографика 24 канала