Богатые страны лучше обеспечены вакцинами

В ОАЭ было введено 15,5 миллиона доз вакцины. Этого количества достаточно для иммунизации 72,1% 10-миллионного населения страны.

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На втором месте – Сейшельские острова – вакцинировано 71,7% населения.

Обратите внимание! Всего в 180 странах вакцинировали от коронавируса более 3 миллиардов людей, причем страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

Главное о компании вакцинации в ОАЭ

ОАЭ недавно одобрили для использования вакцину Moderna. Также в стране доступны вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca.

Программу вакцинации в стране обеспечивает Sinopharm, которую производят на местном уровне.

Правительство заявило, что планирует предложить третий укол вакцины Sinopharm людям, которые уже получили две дозы.

Заболеваемость COVID-19 в ОАЭ

Несмотря на лучшие результаты вакцинальной кампании в ОАЭ, заболеваемость в стране до сих пор является высокой.

В частности, США, Саудовская Аравия и Великобритания недавно включили ОАЭ в список стран, поездки в которые не рекомендованы из-за роста заболеваемости COVID-19.

По состоянию на 5 июля в ОАЭ зарегистрировали около 640 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, жертвами недуга стали 1,8 тысячи больных.