В ОАЭ самый высокий уровень вакцинации против COVID-19: более 70%
Источник:Bloomberg
Объединенные Арабские Эмираты стали "самой вакцинированной" страной в мире – вторую дозу вакцины против COVID-19 получили уже 72,1% населения.
Богатые страны лучше обеспечены вакцинами
- В ОАЭ было введено 15,5 миллиона доз вакцины. Этого количества достаточно для иммунизации 72,1% 10-миллионного населения страны.
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- На втором месте – Сейшельские острова – вакцинировано 71,7% населения.
Главное о компании вакцинации в ОАЭ
ОАЭ недавно одобрили для использования вакцину Moderna. Также в стране доступны вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca.
Программу вакцинации в стране обеспечивает Sinopharm, которую производят на местном уровне.
Правительство заявило, что планирует предложить третий укол вакцины Sinopharm людям, которые уже получили две дозы.
Заболеваемость COVID-19 в ОАЭ
Несмотря на лучшие результаты вакцинальной кампании в ОАЭ, заболеваемость в стране до сих пор является высокой.
В частности, США, Саудовская Аравия и Великобритания недавно включили ОАЭ в список стран, поездки в которые не рекомендованы из-за роста заболеваемости COVID-19.
По состоянию на 5 июля в ОАЭ зарегистрировали около 640 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, жертвами недуга стали 1,8 тысячи больных.