Обезьянья оспа не является международной чрезвычайной ситуацией, – ВОЗ

Обезьянья оспа – еще не является чрезвычайной ситуацией в мире в области здравоохранения, которая имеет международное значение. Хотя вспышка вызывает серьезную обеспокоенность.

Об этом говорится в отчете совещания Комитета по чрезвычайным ситуациям Международных медико-санитарных правил. В нем отметили, что многие аспекты нынешней вспышки в некоторых странах необычные.

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Необычность вспышки

Например, заражение на территориях, где циркуляция вируса оспы обезьян раньше не была зафиксирована, и тот факт, что подавляющее большинство случаев возникали среди мужчин молодого возраста, занимающихся сексом с мужчинами, ранее не иммунизированными против оспы (вакцинация против оспы также эффективна для защиты от оспы обезьян).

Оспа обезьян – что это? Редкое вирусное зоонозное заболевание (т.е. заболевание, передаваемое человеку от животных), симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезные.

Некоторые члены предположили, что, учитывая низкий уровень иммунитета населения против оспы, существует риск дальнейшей продолжительной передачи инфекции. Комитет также подчеркнул, что в странах Африканского региона в течение многих лет активность вируса оспы обезьян плохо контролировалась.

За вспышкой будут наблюдать дальше

Комитет также отметил, что реагирование на вспышку требует общих международных усилий, и такие меры реагирования уже начались в ряде стран с высоким уровнем дохода, где наблюдаются вспышки, хотя не было достаточно времени, чтобы оценить эффективность этих мероприятий.

Хотя некоторые члены высказали разные мнения, комитет консенсусом решил сообщить Генеральному директору ВОЗ, что на этом этапе следует определить, что вспышка не является чрезвычайной ситуацией в мире в области здравоохранения, которая имеет международное значение.

Однако Комитет единогласно признал чрезвычайный характер происшествия и контроль над дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных усилий. Комитет посоветовал, что это событие следует внимательно отслеживать и просматривать через несколько недель, как только станет доступна дополнительная информация о текущих данных, чтобы определить, произошли ли значительные изменения, которые могут потребовать просмотра их рекомендации.

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