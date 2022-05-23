Впрочем, паниковать пока не стоит, в Украине еще не зафиксировали ни одного случая обезьяньей оспы. Однако нужно знать, что это за недуг, какие признаки и симптомы болезни, пути передачи и профилактика, чтобы уберечься в дальнейшем. Ответы на эти и другие вопросы найдете в материале Здоровье 24.

Миром распространяется новый вид эпидемии – оспа обезьян: вирус из Африки уже добрался до Европы

Что известно об этом вирусе

Это редкая, но не новая инфекция, которую распространяют дикие животные в странах Африки. Случаи этого заболевания среди людей фиксируются еще в далеком 1950 году.

Известно, что недуг вызывает вирус оспы обезьян – он является членом того же семейства вирусов, что и коровья и натуральная оспа. Последнюю уничтожили прививками. Однако следует напомнить, что вирус натуральной оспы за весь период существования инфицировал самое большое количество людей за всю мировую историю.

Существует 2 основных штамма – западноафриканский и центральноафриканский.

Как вирус проникает в организм человека

Из-за поврежденной кожи, дыхательных путей или слизистых (глаза, нос, рот, половые органы).

От человека к человеку передача происходит при определенных условиях. В частности, из-за длительного тесного контакта лицом к лицу. Также можно заразиться из-за косвенного контакта с жидкостями организма (например, из-за загрязненной одежды или белья):

кровью,

биологическими жидкостями,

пораженной кожей или слизистой инфицированных людей или животных,

Внимание! Наибольший риск заболеть имеют члены одной семьи, а также медицинские работники, если не будут соблюдать правила контакта с пациентом.

От животного к человеку он может передаваться через укусы или царапины, приготовление мяса, прямой или прямой контакт с зараженными жидкостями организма.

Обезьяна оспа – симптомы Как сообщили в Минздраве , в период проникновения в организм человека обезьяна оспа сопровождается следующими симптомами: горячка,

сильная головная боль,

увеличение лимфатических узлов,

боль в спине, мышцах,

сильная слабость. Они могут длиться до 5 дней, после чего начинается период высыпания.

Признаки недуга

В 95% случаев сыпь возникает на лице, а затем распространяется на другие части тела в виде пузырьков. Кроме того, в случае инфицирования во время полового контакта первичным местом появления сыпи могут быть половые органы.

До полного исчезновения корочек, возникающих в результате сыпи, может пройти до трех недель. У некоторых пациентов может наблюдаться увеличение лимфатических узлов,

– предупреждают в Министерстве здравоохранения.

Сколько длится инкубационный период

Обычно период от времени инфицирования до появления симптомов составляет от 6 до 16 дней , однако может колебаться в диапазоне от 5 до 21 дня.

Специалисты говорят, что в среднем это 10 дней. После этого появляется повышение температуры тела, симптомы интоксикации и появление типичных сыпей.

Обычно болезнь проходит в легкой форме, но оставляет свои следы поражения на теле. Только около 5% людей имеют тяжелое течение. Об этом сообщил инфекционист Роман Пономаренко.

Профилактика обезьяньей оспы

Чтобы предотвратить распространение этой инфекции, следует избегать тесного контакта с инфицированными, тщательно мыть руки и соблюдать меры эпидемического надзора и оперативно выявлять новые случаи.

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Диагностика этого недуга

Диагностировать обезьяну оспу можно с помощью специального ПЦР-тестирования. Для этого у потенциального больного исследуют содержимое или покровы высыпаний.

Специфического лечения нет, а вот вакцина есть

Лечение оспы обезьян не существует, но вспышки заболевания можно контролировать с помощью профилактики инфекции. Так, вакцинация против оспы на 85% эффективна в предотвращении возможных штаммов оспы обезьян.

Роман Пономаренко, врач-инфекционист Но есть одна проблемка – это та самая вакцина от натуральной оспы, которую применяли на территории Украины до 1980-х годов XX столетия, после чего было объявлено об элиминации (гибель – 24 канал) вируса. То есть, у кого на правой руке есть рубчик имеет защиту на всю жизнь».

Он также добавил, что мировое медицинское сообщество говорит, что пока нет повода беспокоиться, но нужно отнестись к этому серьезно.

"Предыдущий опыт должен создать все условия, чтобы не допустить ошибок на фоне пандемии COVID-19 и войны", - подчеркнул инфекционист.

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