ВОЗ назвала обезьянью оспу глобальной чрезвычайной ситуацией: какое это имеет значение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила нынешнюю эпидемию обезьяньей оспы глобальной чрезвычайной ситуацией. Эксперты объяснили, какое это будет иметь значение.

Распространение обезьяньей оспы

По состоянию на 22 июля было зарегистрировано 16 593 подтвержденных случая заражения в 68 странах, ранее не сообщали об оспе обезьян. Большинство заражений зарегистрировано в Европе. Подавляющее большинство случаев инфицирования приходится на мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

Читайте также: В России обнаружили первый случай обезьяньей оспы

В последние недели в Европе наблюдается замедление темпов роста новых случаев оспы обезьян. Недавно эксперты обсуждали, является ли оспа обезьян заболеванием, передающимся половым путем. Несмотря на то, что обезьяна оспа, несомненно, передается во время полового акта, обозначать ее как ЗППП было бы контрпродуктивно, поскольку инфекция может распространяться через любой интимный контакт, даже если одевать презерватив или без проникающего секса.

Почему нет консенсуса

В общем, аргументы Комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ в пользу объявления глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения включали то, что оспа обезьян отвечает требованиям глобальной чрезвычайной ситуации согласно Международным медико-санитарным правилам ВОЗ: "чрезвычайное событие, представляющее риск для здоровья" я других государств через международную передачу, и что потенциально нуждается в скоординированном международном ответе".

Аргументы против объявления глобальной чрезвычайной ситуации включали тот факт, что подавляющее большинство инфекций наблюдается только в 12 странах Европы и Северной Америки, и есть данные о стабилизации или даже снижении случаев в этих странах.

Почти все случаи приходятся на мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами и имеющих нескольких партнеров, что позволяет остановить передачу с помощью мер, направленных на эту группу. Еще одним аргументом является то, что тяжесть заболевания низкая.

Хотя комитет по чрезвычайным ситуациям не смог прийти к консенсусу, Тедрос принял решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию.

Последствия объявления глобальной чрезвычайной ситуации

Оглашение глобальной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, вероятно, не приведет к значительным изменениям в контрольных мероприятиях в наиболее пострадавших странах за пределами Африки.

Однако это может стимулировать те страны, которые не имели случаев, убедиться, что их системы здравоохранения смогут лучше справиться, если инфекция распространится. Это также может стимулировать финансирование исследований и улучшение способности в эндемичных странах бороться с болезнью.