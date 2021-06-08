Объяснили, почему не все люди болеют коронавирусом

Ученые выяснили, почему некоторые люди не болеют COVID-19 или переносят болезнь бессимптомно. Оказалось, что причина этому – генетика.

Так, у большинства бессимптомных носителей коронавируса обнаружили ген HLA-DRB1 * 04: 01. Интересно, что он встречается далеко не у всех жителей Земли.

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К такому выводу пришла группа ученых из университета Ньюкасла, в Великобритании.

Как проводилось исследование

Исследователи набрали добровольцев и разделили их на четыре группы: без симптомов или с минимальными симптомами, с ярко выраженными симптомами и с тяжелым течением болезни.

Во время проведения различных анализов и тестов ученые заметили, что ген HLA-DRB1 * 04: 01 втрое чаще встречался у людей, которые переболели коронавирусом почти без симптомов и узнали о болезни только из анализа на COVID-19.

Исследователи убеждены, что носители гена HLA-DRB1 * 04: 01 имеют определенную защиту от тяжелых форм коронавируса. К слову, чаще всего люди с этим геном встречаются на севере и на западе Европы.

Это говорит о том, что население европейского происхождения с большей вероятностью останется бессимптомным, но все же будет передавать болезни восприимчивым группам населения,

– говорится в сообщении.

Открытие может привести человечество к тестам нового вида

Между тем доктор Карлос Эчеваррия из Института трансляционных и клинических исследований Университета Ньюкасла считает, что результаты этого исследования объясняют, почему некоторые люди могут инфицироваться коронавирусом, но при этом совсем не болеть.

Он добавил, что в будущем это может привести к генетическому тестированию, которое может указывать, кого нужно вакцинировать в первую очередь.