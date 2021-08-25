О том, что алкоголь может ослабить способность распознавать чужие эмоции через мимику, было известно и раньше, однако этот вопрос изучался в основном в лабораторных исследованиях, которые давали весьма неоднозначные результаты. В частности, было непонятно, какую роль в этом играет пол.

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В новой научной работе впервые исследован механизм действия алкоголя на эту часть восприятия в реальных условиях с участием мужчин и женщин с разным уровнем алкогольной интоксикации.

Как происходило исследование

Авторы исследования нашли 114 добровольцев в барах и ресторанах в небольшом городке на юге США, из них 60% – мужчины. Участникам предложили ответить на вопрос о том, как часто и в каких количествах они пьют. Затем они рассматривали фотографии лиц, выражавших одну из пяти эмоций – гнев, радость, грусть, отвращение или нейтральное настроение. Концентрацию алкоголя в крови измеряли с помощью алкотестера.

Алкоголь блокирует распознавание чужих эмоций

После того, как ученые проанализировали полученные данные, оказалось, что повышенный уровень алкоголя в крови связан со снижением способности распознавания эмоций у мужчин, в то время как у женщин эта функция почти не ослабевала. Примечательно, что пьяные мужчины довольно точно определяли выражение радости, а вот отрицательные эмоции, в том числе грусть или отвращение – нет.

Связь с насилием

Это может способствовать агрессии и насилию, в первую очередь со стороны мужчин. Вероятно, женщин это касается меньше, поэтому способность распознавать эмоции на лицах других людей защищает их от опасного поведения в состоянии опьянения.