Объявили эффективность нового препарата против коронавируса от AstraZeneca

Попытка найти альтернативный препарат для защиты от коронавируса, кроме вакцин, провалилась. Англо-шведский производитель лекарств AstraZeneca, который разработал "коктейль из антител" AZD7442, заявил о недостаточной эффективности препарата.

В испытаниях приняли участие более 1000 невакцинированных людей старше 18 лет, у которых был подтвержден контакт с инфицированным коронавирусом в течение последних восьми дней.

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Результаты исследования

Препарат, в основе которого использовались антитела к COVID-19, оказался недостаточно эффективным в ходе исследований среди людей, контактировавших с инфицированными или возможными больными.

Двум из трех участников вводили антитела, а другим – плацебо.

Окончательный результат исследования показал 23 случая COVID-19 с симптомами в группе исследования AZD7442 и 17 случаев в группе, которой давали плацебо.

AZD7442 снизил риск развития симптоматического COVID-19 на 33% по сравнению с плацебо, что не было статистически значимым,

– говорится в заявлении.

В то же время ученые обнаружили, что в случаях, когда участники не контактировали с больным COVID-19 препарат AZD7442 снижал риск развития симптоматического COVID-19 на 73% ".

Хотя это испытание не достигло основной конечной точки против симптоматического заболевания, мы воодушевлены защитой, которая наблюдается у участников с отрицательным результатом ПЦР после лечения этим препаратом,

– заявила Мене Пангалос, исполнительный вице-президент AstraZeneca.

Что известно о лечении коронавируса антителами

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на использование коктейля на основе антител от компании Eli Lilly для лечения COVID-19.