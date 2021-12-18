Только вашего требования недостаточно
В Национальной службе здоровья Украины объяснили, что врач не обязан это делать только потому, что пациенту далеко ехать или у него нет средств на проезд.
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Кроме того, врач может дать консультацию по телефону или с помощью видеосвязи, если решит, что это целесообразно.
В неотложных случаях – "скорая"
В неотложных случаях нужно звонить не семейному врачу, а вызывать скорую по номеру 103,
– подчеркнули в НСЗУ.
К слову, скорую помощь тоже не надо вызывать "на всякий случай". О нюансах работы "скорой" читайте в интервью 24 канала с врачом скорой и по совместительству руководителем авиамедиков Владимиром Ананєвичом.
Бесплатные и платные услуги
Ранее в НСЗУ пояснили, какие услуги могут быть платными для пациента. Пациенты могут бесплатно получить неотложную помощь, пройти онкодиагностику, получить помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях, и тому подобное.
Однако не вся медицина является бесплатной. В частности, пациенты должны платить за протезирование зубов, коррекцию зрения и массаж.
Подробно Как получить медицинские услуги бесплатно, а за которые придется платить
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