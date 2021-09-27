Перечень профессий будут дополнять
В Минздраве обнародовали предварительный список, его могут расширить. Если работники указанных сфер откажутся от прививки, их отстранят от исполнения обязанностей.
Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации
Обязательная вакцинация является законной
В Минздраве объясняют, что такой подход уже предусмотрен действующим законодательством.
Более того Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил положения национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может потребоваться в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Кто должен прививаться
На период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники таких сфер:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.
- местных государственных администраций.
- учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.
Перечень может быть расширен в зависимости от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса,
– говорится в приказе.
Перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации / Скриншот 24 канал / Источник Минздрав
Главное об обязательной вакцинации против COVID-19 в Украине
- 22 сентября во время заседания Кабинет Министров Украины поддержал соответствующее поручение Минздрава.
- До сих пор вакцинация против коронавируса в Украине не была обязательной ни для одной из групп населения, только рекомендованной.
- Вероятно, такое решение правительства связано с тем, что в Украине заработали новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных. В частности, вакцинированные украинцы смогут посещать общественные заведения в желтой и красной зоне.
- Кроме того, образовательные учреждения могут работать очно только при условии вакцинации 80% персонала. Однако, на практике темпы вакцинации среди работников образования медленные. Впоследствии правительство разрешило начальной школе и садикам работать во всех зонах карантина.
К теме Кому лучше воздержаться от СOVID-вакцинации: Кузин объяснил особенности