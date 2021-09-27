Обязательная вакцинация против коронавируса: перечень профессий, которые внесли в указ

Правительство ввело обязательную вакцинацию против коронавируса для граждан определенных профессий. Минздрав, который подготовил проект приказа об обязательных прививках, внес в перечень педагогов и чиновников.

Перечень профессий будут дополнять

В Минздраве обнародовали предварительный список, его могут расширить. Если работники указанных сфер откажутся от прививки, их отстранят от исполнения обязанностей.

Внимание Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Обязательная вакцинация является законной

В Минздраве объясняют, что такой подход уже предусмотрен действующим законодательством.

Более того Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил положения национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может потребоваться в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Кто должен прививаться

На период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники таких сфер:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений.

местных государственных администраций.

учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений.

Перечень может быть расширен в зависимости от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса,

– говорится в приказе.

Документ еще подлежит обсуждению.



Перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации / Скриншот 24 канал / Источник Минздрав

Главное об обязательной вакцинации против COVID-19 в Украине

22 сентября во время заседания Кабинет Министров Украины поддержал соответствующее поручение Минздрава.

До сих пор вакцинация против коронавируса в Украине не была обязательной ни для одной из групп населения, только рекомендованной.

Вероятно, такое решение правительства связано с тем, что в Украине заработали новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных. В частности, вакцинированные украинцы смогут посещать общественные заведения в желтой и красной зоне.

Кроме того, образовательные учреждения могут работать очно только при условии вакцинации 80% персонала. Однако, на практике темпы вакцинации среди работников образования медленные. Впоследствии правительство разрешило начальной школе и садикам работать во всех зонах карантина.

По данным Минздрава , в Украине вакцинировано против коронавируса 6 781 527 человек, в том числе 6 781 525 из них получили одну дозу вакцины. В то же время 5 458 838 человек уже завершили процесс иммунизации, они получили по две дозы вакцины.

К теме Кому лучше воздержаться от СOVID-вакцинации: Кузин объяснил особенности