Подделать сертификат будет невозможно

В Минздраве подчеркнули, что предоставление справок о наличии противопоказаний будет находиться под строгим контролем.

Внимание Женщины все чаще имеют проблемы со щитовидной железой: как этому помочь

Виктор Ляшко – министр Минздрава "Сейчас мы все делаем для того, чтобы предотвратить сразу любые подделки. Это будет в электронной системе здравоохранения. И справка так же будет выдаваться, как и COVID-сертификат".

Как будет происходить процесс выдачи справки

Министр сообщил, что врач будет делать запись в электронной системе, что позволит отслеживать и определять почему справку выдали тому или иному человеку.

Также Ляшко отметил, что в целом процент учителей, которые имеют противопоказания, является небольшим.

Виктор Ляшко – министр Минздрава "Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут либо отстранены от работы, либо вакцинироваться. В приказе говорится об обязательности вакцинации, помимо обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей — это 3 – 4% всего".

Главное об обязательной вакцинации

7 октября Министерство здравоохранения Украины утвердило список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Согласно приказу Минздрава, это касается работников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в частности специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Тех, кто не вакцинируется в течение этого периода, отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко также сообщил, что список профессий, представители которых должны быть вакцинированными, расширят дважды.