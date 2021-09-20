Об этом в эфире 24 канала сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. Впрочем добавил, что в Украине уже начали прививать лиц старше 14 лет.

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"Обязательности не будет. Это может касаться только декретированного контингента", – подчеркнул чиновник.

Он пояснил, что обязательно вакцинироваться от COVID-19 должны:

полицейские;

медицинские работники;

педагогический состав.

Это норматив, который утвержден во всем мире. В то же время детей нет в этом списке.

Мир уже проводит вакцинацию детей, – Рубан

По словам Рубана, в мире активно проводят вакцинацию детей и подростков, ведь именно их поражает дельта-возбудитель. В Украине тоже делают такие прививки. Пока не зафиксировано никаких случаев осложнений или критических ситуаций.

"Как и весь мир, нужно вакцинировать детей в полном объеме. Дельта-возбудитель поражает именно детское и подростковое население", – подчеркнул он.

Впрочем отметил, в нашей стране вакцинация детей лишь рекомендована, но не является обязательной.

Рубан о вакцинации детей от коронавируса: смотрите видео

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