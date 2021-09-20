Обязательной вакцинации от коронавируса для детей не будет, – глава Госпродпотребслужбы
Источник:24 канал
Министерство здравоохранения рекомендует в отдельных случаях вакцинировать детей от коронавируса. Впрочем такие прививки не будут обязательными.
Об этом в эфире 24 канала сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. Впрочем добавил, что в Украине уже начали прививать лиц старше 14 лет.
Обратите внимание Нет другого варианта, – Ляшко о вакцинации беременных от коронавируса
"Обязательности не будет. Это может касаться только декретированного контингента", – подчеркнул чиновник.
Он пояснил, что обязательно вакцинироваться от COVID-19 должны:
- полицейские;
- медицинские работники;
- педагогический состав.
Это норматив, который утвержден во всем мире. В то же время детей нет в этом списке.
Мир уже проводит вакцинацию детей, – Рубан
По словам Рубана, в мире активно проводят вакцинацию детей и подростков, ведь именно их поражает дельта-возбудитель. В Украине тоже делают такие прививки. Пока не зафиксировано никаких случаев осложнений или критических ситуаций.
"Как и весь мир, нужно вакцинировать детей в полном объеме. Дельта-возбудитель поражает именно детское и подростковое население", – подчеркнул он.
Впрочем отметил, в нашей стране вакцинация детей лишь рекомендована, но не является обязательной.
Рубан о вакцинации детей от коронавируса: смотрите видео
Вакцинация детей от COVID-19: последние новости
- Вакцину Pfizer для подростков от 12 до 15 лет в мае одобрили регуляторы в США и Евросоюзе.
- В Великобритании начинают вакцинацию подростков против COVID-19. Первые приглашения на прививки будут рассылаться детям 12 – 15 лет.
- Компания BioNTech разработала вакцину для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Ученые также сообщили о завершении испытаний препарата для вакцинации младенцев.