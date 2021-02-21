Как простимулировать иммунную систему и подготовить ее к борьбе со возможными заболеваниями? Прежде всего здоровым образом жизни, активностью и полезным рационом. Бюджетным и эффективным способом укрепления иммунитета являются также специи.

Специи добавляют в любимые блюда для вкуса, но главное преимущество специй – укрепление иммунитета. Вот 5 лучших специй, которые помогут организму бороться с вирусами, инфекциями и воспалениями.

Актуально 4 вредные привычки, которые увеличивают риск осложнений при COVID-19

Куркума

Куркума придает блюду не только насыщенный вкус, но и яркий желтый цвет, и все благодаря содержащемуся в нем куркумину — мощному противовоспалительному соединению, которое по своим свойствам не уступает ибупрофену, но не имеет серьезных побочных эффектов.

Куркума – особенности Куркума — травянистое растение семейства имбирных — используется в медицине уже более 4500 лет. Эта специя до сих пор остается основным лекарством против кожных заболеваний, проблем с пищеварением и телесного дискомфорта в аюрведической медицине.

Активный ингредиент, куркумин, повышает антиоксидантную способность организма, будучи высокоэффективным против свободных радикалов. Исследования на животных показали, что куркума подавляет рост грибков и опухолевых клеток.

Имбирь

Пряность родом из Китая содержит химическое вещество сесквитерпен, способное подавлять репликацию вирусов.

Противовоспалительные и антиоксидантные свойства имбиря контролируют процесс старения, способствуют пищеварению и имеют потенциал в лечении дегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Имбирь также содержит антимикробные соединения, которые помогают при лечении инфекционных заболеваний. Специя обладает антибактериальными, обезболивающими, заживляющими и тонизирующими свойствами.



Специи не только делают еду вкусной, но и полезной / Фото Unsplash

Чеснок

И хоть это многолетнее растение имеет специфический запах, не стоит его игнорировать.

Британские ученые доказали, что риск заболеть простудой у участников, которые употребляли чеснок, снизился на 63%. Было также показано, что чесночные добавки увеличивают количество антиоксидантных ферментов, в дополнение к заметному снижению окислительного стресса у людей с высоким кровяным давлением.

Корица

Эту специю получают из коры дерева под названием коричник цейлонский, а используют в лечебных целях еще со времен древнего Египта.

Корица может быть эффективной против воспалительных процессов, помогает предотвратить инфекцию и заживить поврежденные ткани. Специя содержит большое количество полифенолов. Некоторые исследования показали, что корица может иметь антидиабетический эффект и помогает снизить риск сердечных заболеваний.



Розмарин имеет несколько специфический освежающий вкус / Фото Unspalsh

Розмарин

Известно, что те, кто в больших количествах использовал розмарин в кулинарии, не только доживали до 100 лет, но и не имели болезней сердца и Альцгеймера.

Кроме того, розмарин обладает свойствами, которые укрепляют иммунитет. Розмарин относится к натуральным антибиотикам, так как содержит фитохимические вещества – кислоты, которые оказывают поддержку для иммунитета.

Благодаря другим химическим соединениям розмарин нейтрализует свободные радикалы, предупреждая окислительный стресс и повреждение клеток.