Перименопауза, как и менопауза, изменяет привычные процессы в теле, но в целом она не опасна и не требует специального лечения. Правда, некоторые ее симптомы могут вызывать неудобства и даже неприятности.

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Могут начаться проблемы со сном, досаждать резкие перепады настроения, интерес к сексу, возможно, снизится. Из-за гормональных изменений кости станут более хрупкими, а плохого холестерина в крови появится больше, что увеличит риск сердечных заболеваний.

Женщина станет более уязвимой к инфекциям мочевыводящих путей и влагалища, могут начаться эпизоды недержания мочи: когда мочиться хочется резко и часто и возможно случайное выделение мочи.

Перименопауза может длиться от нескольких месяцев до десяти лет. В среднем она начинается в 40 лет и продолжается около 4. У женщин, которые курят может стартовать на один-два года раньше. Официально менопауза наступает, когда у женщины нет менструаций в течение года.

Как улучшить свое состояние

Источник: Mayo Clinic

Придерживайтесь здоровой диеты:

ешьте меньше, но чаще;

меньше насыщенных жиров, соли и сахара;

больше овощей, фруктов, белка, цельных зерен и молочных продуктов.

В молочных продуктах много кальция, он важен для сохранения плотности костей. Витамин D помогает усваивать кальций, поэтому можно принимать его дополнительно в виде добавок: взрослым рекомендуют 400 МЕ в день. Здоровая диета поможет поддерживать уровень холестерина в норме.

Ограничьте употребление кофеина и алкоголя: они способствуют приливам и мешают высыпаться. Да, после нескольких бокалов вина вы быстрее заснете, но будете чаще просыпаться. К тому же есть риск привыкнуть к такому способу заснуть.

Регулярно делайте физические упражнения. Старайтесь заниматься спортом в течение 30 минут или дольше в большинство дней недели, но не прямо перед сном. Вашим костям и сердцу понравится бег, быстрая ходьба, подъемы по лестнице и танцы. Физическая активность позволит поддерживать вес в норме: если не похудеть, то уж точно не набрать лишнего. Спорт позволяет держать под контролем не только вес, но и стресс.

Делайте упражнения Кегеля. Тренировка вагины поможет справиться с недержанием мочи.

Научитесь расслабляться: медитация или йога помогают справиться со стрессом.

Чего не надо делать