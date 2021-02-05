Руслан Добровольский – семейный врач, у которого более 20 лет профессионального стажа. Он поделился тайнами своей сложной работы. Почему у врачей неразборчивый почерк, что больше всего раздражает в своей профессии и обманывают ли пациенты, чтобы получить больничный – читайте далее.

Что нужно знать о работе семейного врача

Врач-терапевт и семейный врач. В чем разница?

Полномочия и требования к семейному врачу значительно выше, чем к врачу-терапевту. Семейный врач должен обеспечить всю семью здоровьем – от детей до пожилых людей. Однако, к сожалению, сейчас он больше обеспечивает лечением, но должен был бы именно здоровьем.

Советуем прочитать Настоящие реалии лечения онкологии в Украине: откровенное интервью с Матюшенко

Должен ли семейный врач разбираться во всех болезнях?

В принципе, он должен разбираться в норме. Если он видит, что есть отклонение от нее, и ориентируется в этом – тогда проводит лечение. Если не ориентируется, тогда обращается к врачам-специалистам.

Сколько пациентов вы можете принять за день?

Самое большое количество, которое запомнилось, было в период вспышки инфекции. По 15 – 10 минут на пациента, так выходило по 30 человек в день. Есть коллеги, которые принимали до 70 человек в день. Это колоссальная нагрузка.

Почему у врачей неразборчивый почерк?

Ко мне недавно обратился пациент с этим вопросом. Потом увидел, сколько документации нужно заполнять на один визит. Надо:

пациента принять;

заполнить документы;

в компьютере отметить.

Он понял, что почерк – сугубо для того, чтобы мгновенно заполнить то, что нужно. Поэтому даже если изначально почерк был разборчив, со временем он становится таким, каким мы видим.