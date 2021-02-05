Обманывают ли пациенты ради больничного: семейный врач поделился секретами профессии
Руслан Добровольский – семейный врач, у которого более 20 лет профессионального стажа. Он поделился тайнами своей сложной работы. Почему у врачей неразборчивый почерк, что больше всего раздражает в своей профессии и обманывают ли пациенты, чтобы получить больничный – читайте далее.
Источник:24 канал
Что нужно знать о работе семейного врача
Врач-терапевт и семейный врач. В чем разница?
Полномочия и требования к семейному врачу значительно выше, чем к врачу-терапевту. Семейный врач должен обеспечить всю семью здоровьем – от детей до пожилых людей. Однако, к сожалению, сейчас он больше обеспечивает лечением, но должен был бы именно здоровьем.
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Должен ли семейный врач разбираться во всех болезнях?
В принципе, он должен разбираться в норме. Если он видит, что есть отклонение от нее, и ориентируется в этом – тогда проводит лечение. Если не ориентируется, тогда обращается к врачам-специалистам.
Сколько пациентов вы можете принять за день?
Самое большое количество, которое запомнилось, было в период вспышки инфекции. По 15 – 10 минут на пациента, так выходило по 30 человек в день. Есть коллеги, которые принимали до 70 человек в день. Это колоссальная нагрузка.
Почему у врачей неразборчивый почерк?
Ко мне недавно обратился пациент с этим вопросом. Потом увидел, сколько документации нужно заполнять на один визит. Надо:
- пациента принять;
- заполнить документы;
- в компьютере отметить.
Он понял, что почерк – сугубо для того, чтобы мгновенно заполнить то, что нужно. Поэтому даже если изначально почерк был разборчив, со временем он становится таким, каким мы видим.
Врачей критикуют за неразборчивый почерк / Фото из соцсетей
Обманывают ли вас пациенты, чтобы получить больничный?
В принципе, бывает такое. К сожалению, только в Украине больничный – это финансовый документ, по которому пациент пытается где-то уйти с работы. В других – не так. Если человек чувствует себя так, что не может пойти на работу, он уже болен. То есть, когда человек обратился за больничным, он чувствует, что имеет какие-то проблемы со здоровьем – или психическим, или социальным.
Обращаются врачи за помощью к коллегам
Обращаетесь ли вы за помощью к другим врачам?
Бесспорно, что большинство врачей ставят сами себе диагнозы. Но когда в чем-то не разбирается, тогда уже обращается к коллегам.
Как относитесь к пациентам, которые сами себе ставят диагнозы?
Это очень интересные пациенты. Они как раз держат нас в тонусе. Ведь пациент, имеющий свое узкое заболевание, может знать такие нюансы, о которых порой что-то даже не знаешь. Они и подталкивают нас, чтобы мы развивались и узнавали о новых тенденциях.
Коньяк или конфеты?
Прежде всего должна быть благодарность. И лечение является не услугой, а искусством. Каждый пациент – индивидуален, поэтому с одним и тем же лечением к ним не подойдешь. Каждая ситуация требует своего подхода. Если нашли общее видение, как выйти из заболевания – в принципе, всегда приятно, когда пациент благодарит.
Что для вас является самым трудным в работе?
Самое трудное – это тогда, когда ты не можешь помочь. Есть ситуации, когда и онкологические больные, и соматические. Когда нельзя помочь, и разводишь руками.
Интервью с семейным врачом Русланом Добровольским / Фото 24 канала
А что больше всего нравится в работе семейного врача?
Когда результат есть, тогда и нравится. Когда человек приходит и, как вы говорите, благодарен.
Что вас больше всего раздражает?
Есть пациенты, которые зацикливаются на своей болезни. И здесь важно не столько физическое лечение, сколько психическое. Это также относится к сфере деятельности семейного врача. Просто с нагрузкой в 1 800 человек у семейного врача, к сожалению, на это не хватает времени.
Как вы относитесь к гомеопатии?
Сейчас по всем СМИ распространяется информация, что это шарлатанство, фуфломицины, неэффективные лекарства. В принципе, мы многого не знаем в своем организме. Не знаем, как на него действуют определенные факторы. И от этого мы порой принимаем неправильные решения.
Что такое гомеопатия?
Вид альтернативной медицины, который основан на принципе, что подобное лечится подобным, только в минимальной пропорции.
Гомеопатия помогает, когда гомеопаты рекомендуют пациентам режим, который поможет и без препаратов. Например, простуда лечится в течение недели, если отдыхать, высыпаться и пить много воды.
В США в 2016 году производителей гомеопатии обязали указывать на упаковке, что она не имеет доказанной эффективности. А Британская служба здравоохранения в 2017 году выпустила указание для врачей не назначать гомеопатические препараты пациентам.
Насчет гомеопатии – дыма без огня не бывает, и результат есть. Но если исследовать работы Самюэля Ганемана, родоначальника гомеопатии, там все гораздо глубже, чем те препараты, которые сейчас продаются. Поэтому это большая наука, которую нужно исследовать. А вот такое поверхностное отношение ведет к дискредитации метода.
Раздражают ли вас сообщения пациентов в приложениях?
Вот с этими приложениями – совсем другая песня. Потому что звонит пациент и говорит, что прислал свой рентген в Telegram или WhatsApp. Я говорю: "Друзья, если я буду все приложения смотреть, то у меня не хватит времени". Поэтому договариваемся с пациентами о каком-то канале связи и что они будут звонить в случае критической необходимости. Потому что не всегда смотришь эти приложения, а кое-что можешь пропустить. Так что если есть срочное дело, перезвоните мне.
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Существуют ли так называемые договоры между врачами и фармакологическими компаниями?
Будем говорить честно, в отдельных случаях все-таки есть. Сейчас был принят закон о запрете таких договоров, и это уже является уголовным правонарушением. Поэтому, если кто-то будет иметь такие факты, то можно уже судиться как с фирмой-производителем или их представителями, так и с врачом, который злоупотребляет своим правом выписывать определенные медикаменты.
Приходят ли к семейному врачу пациенты, чтобы просто поговорить
Приходят ли к вам пациенты просто поговорить?
Да, но иногда это тоже нужно. В свое время нам объясняли, что врач должен выявить психологическую проблему, а затем направить к психологу. Однако вопрос – почему врач не может поговорить с пациентом. Мне тогда ответили, что у медика нет на это времени. Однако получается, что у семейного врача нет времени, а у психолога – есть. У нас вот это нагрузка, когда мы вопрос психологического и социального характера перекладываем на других. Это нужно решить.
Что бы вы посоветовали украинцам?
К врачам нужно обращаться по крайней мере каждый год. Сейчас есть много гаджетов, которые позволяют самим контролировать свое состояние: пульсоксиметры, тонометры, глюкометры. По крайней мере раз в год показаться к врачу надо. Вы получите квалифицированный медицинский осмотр и при необходимости – помощь.
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