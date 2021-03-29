Народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін переконаний, що в Україні потрібно частково обмежити права людей, які відмовляються від вакцинації проти коронавірусу без медичних показань.

Депутат наголосив, що має на увазі насамперед відвідування кафе і ресторанів, вишів, театрів, спортивних та інших подій, де є скупчення людей.

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Дмитро Гурін “Після того, як Україна буде забезпечена вакцинами на 100% населення, країна має рухатись тим самим шляхом, яким рухається Ізраїль та скоро підуть інші цивілізовані країни – частково обмежувати права тих, хто відмовляється від вакцинації без медичних причин, що наслідком несе загрозу для життя та здоров'я інших громадян”.

Гурін навіть навів статтю з Конституції, яка може бути застосована для цього – ст. 64 Конституції України.

Люди, вакцинація яким протипоказана з медичних причин не мають помирати тому, що хтось боїться. Якщо людина боїться, вона вправі сидіти вдома,

– додав депутат.

Гурін нагадав, що в Україні кожні 4 хвилини фіксують смерть від ускладнень коронавірусу та осудив політиків, які своїми заявами дискредитують кампанію вакцинації проти коронавірусу в Україні.

Раніше Дмитро Гурін заявив, що вважає правильним звільняти медиків, які відмовляються від вакцинації проти коронавірусу. Однак, очільник МОЗ Максим Степанов назвав абсурдом таку ініціативу.