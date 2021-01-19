В зимнюю, морозную погоду можно получить переохлаждение организма. Обычно это происходит вследствие длительного пребывания на холоде. Если воздействие низких температур на организм продолжается, возникает обморожение, чаще всего и больше всего страдают уши, нос, щеки, пальцы рук и ног.

Признаки переохлаждения и обморожения, как их избежать и как действовать, если организм таки подвергся атаке мороза – разобрался 24 канал.

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При повышенной влажности, в тесной и мокрой обуви, в неподвижном состоянии, во время болезни, при алкогольном опьянении, потере крови обморожение может наступить при температуре 3-7°С.

Обморожение – что стоит знать Обморожение – это повреждение тканей и органов вследствие воздействия низкой температуры, особенно при воздействии холода, ветра. Больше всего обмораживаются верхние и нижние конечности, нос, уши.

При обморожении вначале ощущается холод, потом онемение, при котором исчезают сначала всякая боль, а затем всякая чувствительность, то есть наступает холодовая анестезия, что вызывает тяжелые изменения в тканях организма человека.



Длительное пребывание на морозе может вызвать переохлаждение / Фото Unsplash

Различают 4 степени обморожения:

I степень характеризуется поражением кожи: она бледнеет, чувствительность снижается, после разогревания становится сине-красной. Воспаление длится несколько дней, затем кожа чешется и шелушится.

II степень – это некроз поверхности кожи, при отогревании кожа становится красно-синей, подпухает, на ней могут образоваться пузырьки, наполненные прозрачной жидкостью. Человек может чувствовать боль, повышается температура тела, ухудшается аппетит и сон, возникает лихорадка.

III степень сопровождается тромбозом сосудов, некрозом кожи и мягких тканей на разную глубину, возникают волдыри темно-бурого цвета, появляется сильная боль, потоотделение, наступает лихорадка, появляется апатия.

IV степень – омертвение всех слоев тканей и костей. Тело холодное и нечувствительное. Волдыри с черной жидкостью. Обмороженный участок чернеет, мумифицируется, некроз длится в течение 2 – 3 месяцев. Наступает дистрофия, изменяется состав крови.

Первая помощь при обморожении

Действия при оказании первой медицинской помощи отличаются в зависимости от степени обморожения, состояния общего охлаждения организма человека, его возраста и имеющихся болезней.

Внимание! Прежде всего необходимо прекратить действие охлаждения, согреть конечности для восстановления кровообращения в пораженных холодом тканях с целью предупреждения развития инфекционных осложнений.

Максимально быстро следует доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, снять с него обувь, верхнюю одежду, носки и перчатки.

Одновременно с проведением первоочередных мер надо вызвать скорую медицинскую помощь для проведения квалифицированных мер по спасению пострадавшего.

Помощь в зависимости от степени поражения

При обморожении І степени, пострадавшие участки тела необходимо согреть до покраснения теплыми руками, легким массажем, растиранием тканью из шерсти, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку.

При обморожении II-IV степени быстрое согревание, массаж или растирание не делайте. Следует наложить на пораженную поверхность теплоизолирующую повязку (слой марли, толстый слой ваты, еще один слой марли, а сверху клеенку или прорезиненную ткань).

Это важно! Не нужно растирать пораженные участки снегом, потому что кровеносные сосуды верхних и нижних конечностей могут пострадать. Нельзя применять быстрое согревание обмороженных конечностей у костра, применять грелки и другие источники тепла, так как это ухудшает течение обморожения.

Неэффективные методы