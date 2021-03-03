Ученые предположили, что антитела, вызванные влиянием доминирующего в ЮАР варианта коронавируса, могут предотвратить заражение другими вариантами COVID-19, которые циркулируют в мире.

Детали исследования

Результаты лабораторных исследований указывают на то, что вакцины против COVID-19, основанные на варианте 501Y.V2 (южноафриканский вариант мутаций), могут защитить от множества вариантов вируса, которые циркулируют в разных частях мира.

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Мы использовали плазму больных COVID-19, которые были заражены мутацией 501Y.V2, и оказалось, что антитела могут нейтрализовывать другие варианты коронавируса,

– сказал Алекс Сигал из африканского научно-исследовательского института.

Перекрестная эффективность антител

По его словам, вакцины разработаны с учетом варианта 501Y.V2, могут перекрестно защищать от других вариантов.

Пенни Мур, профессор Национального института инфекционных болезней, сказала, что, в отличие от антител, вызванных оригинальным вариантом, антитела от 501Y.V2, вероятно, имеют более широкую защиту.

Перспектива открытия

Ученые отметили, что производители вакцин, в частности Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson, уже работают над созданием вакцины на основе варианта 501Y.V2.

Вероятно, ключевые мутации в 501Y.V2 на самом деле также присутствуют во многих других вариантах.

Обратите внимание! Сейчас в Южной Африке зафиксировано больше всего заражений и смертей от COVID-19 на африканском континенте – 1,5 миллиона случаев и более 50 000 смертельных случаев за все время пандемии.