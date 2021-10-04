Этот биомаркер легко измерить. Он потенциально способен предсказать смерть пациента на несколько дней вперед.

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Говорят, что это исследование может быть полезным тогда, когда медицинские учреждения переполнены больными коронавирусом, и необходимо решать, на кого из пациентов тратить больше ресурсов – усиливать медикаментозную терапию или переводить пациента в отделение интенсивной терапии.

Ранее же медики научились выявлять потенциально особо тяжелых пациентов с помощью исследования нескольких биомаркеров крови. Впрочем, для сбора и анализа крови нужно время.

Новый биомаркер можно измерить с помощью простой электрокардиограммы (ЭКГ) в постели пациента. Исследователи утверждают, что он предсказывает вероятность смерти пациента по крайней мере за два дня (до 52 часов).

Наше исследование показывает, что уменьшенные формы волн на ЭКГ во время заболевания COVID-19 могут быть важным инструментом для медицинских работников, которые ухаживают за пациентами, позволяя им улавливать быстрые клинические изменения во время пребывания в больнице и быстрее вмешиваться,

– сказал Джошуа Ламперт, старший автор нового исследования.

"Поскольку случаи COVID-19 и госпитализации продолжают расти, ЭКГ может быть полезной для больниц при уходе за этими пациентами до того, как их состояние резко ухудшится", – добавил он.

Как проводили исследования

Ретроспективное исследование медицинских карт 140 пациентов с коронавирусом показало, что в 74% случаев уменьшение интервала волны QRS привело к ухудшению состояния пациента.

Справка. QRS – желудочковый комплекс, группа зубцов, что показана на электрокардиограмме, и изображает сложный процесс распространения возбуждения.

Критерии, разработанные командой Mount Sinai, получили название LoQRS. Среднее время до смерти с момента первого чтения LoQRS, обнаруженного в исследовании, составил 52 часа.