Да, существует недорогой препарат в форме таблеток, который одобрен во многих странах мира. Поэтому ученые надеются, что его применение в терапии COVID-19 сможет сократить количество тяжелых случаев болезни. Сейчас команда призывает к проведению клинических испытаний для испытания препарата у госпитализированных пациентов с COVID-19.

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Что это за препарат

Лекарство фенофибрат может снизить уровень вирусной нагрузки в клетках человека на 70%. Это средство, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Такие выводы продемонстрировала международная команда исследователей под руководством команды из Бирмингемского университета.

Как проводили исследования

Чтобы достичь такого результата, ученые использовали стандартную и безопасную для человека дозу. Сейчас эффективность проверили для выходного штамма SARS-CoV-2, а также альфа- и бета-вариантов. Пока еще продолжается тестирование, чтобы выявить, как лекарство вливают на наиболее заразный Дельта-штамм.

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По словам соавтора работы Алана Ричардсона, масштабные программы вакцинации доступны не во всех странах и только меньшая часть населения планеты получит прививки до 2022 года. Поэтому, по его мнению, необходимы новые инструменты для лечения пациентов. Фенофибрат может быть таким средством. Вместе с тем, терапия должна быть комплексной.

Надеемся, программы вакцинации сократят уровень инфицирования и распространения вируса в долгосрочной перспективе. Но до сих пор существует насущная необходимость расширить наш арсенал лекарств для лечения больных SARS-CoV-2,

– добавил его коллега доктор Фархад Ханим.

Эксперименты продолжаются

Сейчас команда проводит несколько параллельных клинических исследований с участием людей из разных стран, включая госпитализированных с COVID-19 пациентов. Если эффективность подтвердят, то фенофибрат может стать важным средством для сокращения количества тяжелых случаев и осложнений COVID-19.

Справка. Исследование опубликовано в Frontiers in Pharmacology. Его также провели в сотрудничестве с Копенгагенским университетом в Дании и Университетом Ливерпуля в Великобритании.