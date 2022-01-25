Американские ученые сообщают, что он появляется у все большего количества пациентов. Речь идет о боли в ушах.
Интересно Pfizer и BioNTech начали клинические испытания особой вакцины против Омикрона
Часто это может быть даже единственным признаком заболевания. Об этом сообщил эксперт по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) доктор Питера Чин-Хонга.
Боль в ушах обусловлена тем, что вирус в основном поражает дыхательные пути, которые расположены близко ко рту, носу и ушам и часто попадает в эти места,
– отметил он.
Поэтому инфицирование Омикроном действительно может вызвать болезненные симптомы во внутреннем ухе, которые люди не всегда воспринимают как признак коронавируса.
Врачи рекомендуют тем, кто заметил у себя потерю слуха, головокружение или шум в ушах – не игнорировать эти симптомы, а пройти тестирование на COVID-19.
Основные симптомы Омикрона, на которые нужно обращать внимание:
- сильная заложенность носа;
- боль в горле;
- поднятие температуры;
- боль в мышцах;
- у некоторых пациентов может быть диарея и прочее.
У многих людей, болеющих повторно, обоняние не исчезает.
Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Кто чаще заражается штаммом Омикрон: смотрите видео