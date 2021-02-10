Из-за климатических изменений продолжается период цветения растений. Поэтому пыльцы становится больше, что может усиливать аллергические приступы.

Появление пыльцы в воздухе приводит к тому, что у чувствительных к ней людей проявляются симптомы сезонного аллергического ринита. Обычно все ограничивается насморком, зудом и слезотечением. Но иногда развиваются серьезные реакции.

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Ученые собрали и рассмотрели данные станций мониторинга цветения США и Канады за период с 1990 по 2018 год.

Результаты исследования:

Оказалось, что теперь сезон цветения стал начинаться примерно на целых 20 дней раньше, а заканчиваться на 10 дней позже.

Зато общие объемы пыльцы в воздухе увеличились на 21 процент.

Эти изменения происходят неравномерно, но везде. Наиболее ярко они проявляются в засушливых регионах США, Техасе и на Среднем Западе. Возможно, так же происходит и в других частях мира.

Ученые сравнили эти данные с климатическими: среднегодовой температурой, влажностью, продолжительностью заморозков, концентрацией углекислого газа. Их влияние ответственно за 90% изменений в интенсивности цветения.

Но сильнее всего корреляцию продемонстрировала температура, рост которой соответствует примерно половине продления периода цветения и примерно 8% увеличения количества пыльцы.

Исследователи добавили, что со временем эти изменения становятся более заметными. Если взять только период 2003 – 2018 годов, то влияние потепления на цветение проявляется сильнее, чем за период 1990 – 2018 годов. Поэтому ученые ожидают роста "аллергических эффектов" и в дальнейшем.