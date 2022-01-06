Ученые до сих пор не знали, почему так происходит. Однако новое открытие не только объясняет причину такого стремительного скачка, но и открывает возможности для точной и ранней диагностики быстро прогрессирующей формы заболевания.

Актуально Как успокоиться: эффективные методы борьбы с тревогой

Ученые из Кейсовского Университета Западного резервного района совершили важный прорыв в понимании причин быстро прогрессирующей формы болезни Альцгеймера. К ней относится примерно 10 – 30% от всех случаев, при которых пациенты умирают примерно в течение трех лет.

Команда проанализировала образцы мозга 40 умерших от болезни Альцгеймера пациентов. У около половины из них болезнь прогрессировала быстро.

В чем причина быстрого прогрессирования Альцгеймера

Оказалось, что в тех случаях, когда болезнь прогрессирует быстро, ядра тау-белков (токсичных для нейронов белков, которые накапливаются в головном мозге) имеют разную форму и структурную организацию.

Также Ученые установили, что некоторые неправильно свернутые виды тау могут быстрее реплицироваться.

Мы впервые установили связь между поведением тау-белка в пробирке и клинической продолжительностью заболевания,

– заявил соавтор работы Иржи Сафар.

Выводы показывают, что болезнь Альцгеймера должна классифицировать и лечить каждую форму как отдельное заболевание.

Теперь ученые планируют начать использование метода в клинической практике, чтобы на раннем этапе выявлять людей с высоким риском развития скорой формы болезни Альцгеймера. Эта информация позволит более осознанно и оперативно подготовиться к стремительному развитию заболевания.