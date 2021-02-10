Ученые представили новые убедительные доказательства того, что ключевой белок, альфа-синуклеин, делает в нейронах мозга. Это исследование является жизненно важным шагом на пути к изобретению лекарства против болезни Паркинсона.

Болезнь Паркинсона развивается тогда, когда клетки мозга перестают работать должным образом и не могут производить достаточное количество дофамина – химического вещества, которое контролирует движение в организме, действуя как посредник между клетками.

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Более 10 миллионов человек во всем мире живут с болезнью Паркинсона. Болезнь в основном поражает людей старше 60 лет.

Пока неизвестно, почему люди болеют болезнью Паркинсона, но исследователи считают, что это сочетание возраста, генетических факторов и факторов окружающей среды, которые вызывают гибель нервных клеток, вырабатывающих дофамин. Это влияет на способность тела двигаться.

В новом исследовании ученые обнаружили, что не так в клетках людей с болезнью Паркинсона. Все клетки в организме имеют плазматическую мембрану, которая защищает их, отвечает за поступление питательных веществ и выведение токсичных. Одним из главных вопросов исследования Паркинсона было определить функцию альфа-синуклеина, белка, который в патологических условиях образует сгустки, которые влияют на двигательные и когнитивные способности.

Что ученые узнали об этом белке

Когда этот белок функционирует нормально, он играет важную роль в механизмах, с помощью которых нейроны обмениваются сигналами в головном мозге.

Но у него есть темная сторона, потому что он работает со сбоями и начинает слипаться в группы, которые в конечном итоге убивают здоровые клетки мозга.

Исследование показало, что этот белок, словно клей, цепляется за внутреннюю поверхность плазматической мембраны клеток мозга, но не внешнюю.

В нашем организме тысячи белков, и до тех пор, пока функция этого загадочного белка не будет подтверждена дополнительными исследованиями, нельзя начинать разработку лекарств, направленных на устранение источников болезни Паркинсона,

– заявил профессор Альфонсо Де Симон.