Гены помогут спрогнозировать течение коронавируса
Исследование длилось более полутора лет. Его проводили ученые из медицинского университета в Белостоке.
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Ученым удалось идентифицировать ген, ответственный за склонность к серьезному течению коронавируса,
– заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.
Глава Минздрава добавил, что это поможет выявлять людей, склонных к тяжелому течению COVID-19.
Факторы, которые определяют тяжесть заболевания
В частности, ученые пришли к выводу, что обнаруженный ген является четвертым по важности фактором, определяющим тяжесть течения заболевания. К этим критериям также отнесли:
- возраст человека (пожилые люди являются группой риска)
- вес тела (избыточный вес осложняет течение COVID-19);
- пол (мужчины склонны тяжелее болеть).
По словам руководителя проекта Марцина Монюшка, этот ген есть у 14% населения Польши, а в целом в Европе – у 8 – 9%, тогда как в Индии – у 27%.
В то же время о какой генетической последовательности идет речь, не сообщили.