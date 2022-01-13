Обнаружили ген, который увеличивает риски тяжелого COVID-19 вдвое

Польские ученые обнаружили ген, который, вероятно, удваивает риск тяжелого течения COVID-19. Это открытие поможет медикам идентифицировать уязвимых пациентов еще до заражения.

Гены помогут спрогнозировать течение коронавируса

Исследование длилось более полутора лет. Его проводили ученые из медицинского университета в Белостоке.

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Ученым удалось идентифицировать ген, ответственный за склонность к серьезному течению коронавируса,

– заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

Глава Минздрава добавил, что это поможет выявлять людей, склонных к тяжелому течению COVID-19.

Факторы, которые определяют тяжесть заболевания

В частности, ученые пришли к выводу, что обнаруженный ген является четвертым по важности фактором, определяющим тяжесть течения заболевания. К этим критериям также отнесли:

возраст человека (пожилые люди являются группой риска)

вес тела (избыточный вес осложняет течение COVID-19);

пол (мужчины склонны тяжелее болеть).

По словам руководителя проекта Марцина Монюшка, этот ген есть у 14% населения Польши, а в целом в Европе – у 8 – 9%, тогда как в Индии – у 27%.

В то же время о какой генетической последовательности идет речь, не сообщили.

Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.