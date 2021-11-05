Речь идет о малоизученном гене LZTFL1. Он не дает клеткам работать должным образом. Вследствие этого в два раза возрастает риск возникновения дыхательной недостаточности от коронавируса, что увеличивает вероятность смерти от этой болезни.

Ранее Нашли 5 генов, которые могут провоцировать осложненный COVID-19 у молодых людей

Этот генетический фактор объясняет, почему некоторые люди очень серьезно болеют после заражения коронавирусом.

У кого есть этот коварный ген

Этот ген, по словам ученых, встречается у:

людей южноазиатского происхождения – 60%;

у европейцев – 15%;

у людей афро-карибского происхождения – 2%.

Ученые предположили, что именно наличие гена LZTFL1 позволяет объяснить высокую смертность в ряде областей Великобритании и у людей азиатского происхождения.

Внимание! Специалисты убеждены, что лучшим методом защиты носителей опасного гена от коронавируса является вакцинация.

Другие факторы

Соавтор исследования Джеймс Дэвис сказал, что ген не является единственным фактором, влияющим на индивидуальный уровень риска человека. Возраст до сих пор играет важную роль в том, насколько вероятно, что кто-то может серьезно заболеть.

Предыдущие исследования также обнаружили участок ДНК в хромосоме, что удваивает риск заболеть COVID-19 у взрослых в возрасте до 65 лет. Однако пока не удалось выяснить, как этот генетический сигнал повысил риск.