Речь идет о малоизученном гене LZTFL1. Он не дает клеткам работать должным образом. Вследствие этого в два раза возрастает риск возникновения дыхательной недостаточности от коронавируса, что увеличивает вероятность смерти от этой болезни.
Ранее Нашли 5 генов, которые могут провоцировать осложненный COVID-19 у молодых людей
Этот генетический фактор объясняет, почему некоторые люди очень серьезно болеют после заражения коронавирусом.
У кого есть этот коварный ген
Этот ген, по словам ученых, встречается у:
- людей южноазиатского происхождения – 60%;
- у европейцев – 15%;
- у людей афро-карибского происхождения – 2%.
Ученые предположили, что именно наличие гена LZTFL1 позволяет объяснить высокую смертность в ряде областей Великобритании и у людей азиатского происхождения.
Другие факторы
Соавтор исследования Джеймс Дэвис сказал, что ген не является единственным фактором, влияющим на индивидуальный уровень риска человека. Возраст до сих пор играет важную роль в том, насколько вероятно, что кто-то может серьезно заболеть.
Предыдущие исследования также обнаружили участок ДНК в хромосоме, что удваивает риск заболеть COVID-19 у взрослых в возрасте до 65 лет. Однако пока не удалось выяснить, как этот генетический сигнал повысил риск.