До сих пор клинические исследования имели довольно противоречивые результаты относительно влияния статинов на развитие деменции. Теперь команда ученых из Калифорнийского университета решила оценить влияние статинов на людей в долгосрочной перспективе.

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Почему важно исследование

Ценность работы безусловна, ведь спрос на статины среди пожилых людей по всему миру велик, эти препараты часто назначают для контроля уровня холестерина. Например, почти 50% американцев в возрасте +75 лет принимают их на постоянной основе для снижения рисков инсульта и инфаркта.

Команда сконцентрировалась на гидрофильных статинах, которые действуют на печень и липофильных статинах, которые распределяются по всем тканям организма.

Детали исследования

В исследовании приняли участие 303 пациента: среди них были люди с признаками когнитивных нарушений и те, у кого не было признаков деменции.

Всех добровольцев разделили на подгруппы по типам принимаемых статинов, уровню холестерина и когнитивным состояниям. Наблюдение продолжалось в течение 8 лет.

Оценку рисков проводили с помощью ПЭТ сканирования мозга, которая показывала уровень метаболизма в задней коре. Известно, что у людей с деменцией эта область головного мозга поражается на самых ранних стадиях.

Результаты наблюдений

Прием липофильных статинов повышал риск деменции более чем вдвое.

Примечательно, что на начальном этапе эксперимента уровень холестерина в сыворотке крови этой группы людей был низким или умеренным.

Результаты сравнивались с приемом гидрофильных статинов, а также среди людей с высоким исходным уровнем холестерина, которые не принимали лекарства.

Вывод: в результате приема липофильных статинов у пациентов обнаружили клинические и метаболические признаки деменции, а у добровольцев с других подгрупп – нет.