Обнаружили группу препаратов, которые повышают риск деменции вдвое

Ученые проанализировали состояние пациентов, которые регулярно принимают статины в течение 8 лет. Оказалось, что статины повышают риски нейродегенеративных заболеваний более чем вдвое. Исследование может изменить протокол лечения людей с высоким уровнем холестерина, которые принимают эти лекарства каждый день.

До сих пор клинические исследования имели довольно противоречивые результаты относительно влияния статинов на развитие деменции. Теперь команда ученых из Калифорнийского университета решила оценить влияние статинов на людей в долгосрочной перспективе.

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Почему важно исследование

Ценность работы безусловна, ведь спрос на статины среди пожилых людей по всему миру велик, эти препараты часто назначают для контроля уровня холестерина. Например, почти 50% американцев в возрасте +75 лет принимают их на постоянной основе для снижения рисков инсульта и инфаркта.

Команда сконцентрировалась на гидрофильных статинах, которые действуют на печень и липофильных статинах, которые распределяются по всем тканям организма.

Детали исследования

В исследовании приняли участие 303 пациента: среди них были люди с признаками когнитивных нарушений и те, у кого не было признаков деменции.

Всех добровольцев разделили на подгруппы по типам принимаемых статинов, уровню холестерина и когнитивным состояниям. Наблюдение продолжалось в течение 8 лет.

Оценку рисков проводили с помощью ПЭТ сканирования мозга, которая показывала уровень метаболизма в задней коре. Известно, что у людей с деменцией эта область головного мозга поражается на самых ранних стадиях.

Результаты наблюдений

Прием липофильных статинов повышал риск деменции более чем вдвое.

Примечательно, что на начальном этапе эксперимента уровень холестерина в сыворотке крови этой группы людей был низким или умеренным.

Результаты сравнивались с приемом гидрофильных статинов, а также среди людей с высоким исходным уровнем холестерина, которые не принимали лекарства.

Вывод: в результате приема липофильных статинов у пациентов обнаружили клинические и метаболические признаки деменции, а у добровольцев с других подгрупп – нет.