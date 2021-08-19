Обнаружили, какие типичные повседневные занятия повышают риск инсульта

Взрослые в возрасте до 60 лет, чьи дни наполнены малоподвижным досугом и малой физической активностью, имеют больший риск инсульта, чем люди, которые являются более физически активными. Говорится о "сидячих" занятиях - работе за компьютером, просмотре телевизора или чтении.

Предварительные исследования показывают, что чем больше времени взрослые проводят сидя, тем больше их риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности инсультом.

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Почти 9 из 10 таких случаев можно объяснить малоподвижным образом жизни. В частности, это приводит даже к смертности.

Что говорит статистика

Согласно статистике Американской ассоциации сердца, взрослые люди в США в среднем проводят 10,5 часов в день за перед смартфонами, компьютером или телевизором.

В частности, говорится о том, что люди от 50 до 64 лет проводят больше времени перед телевизором.

Смертность, связанная с инсультом, уменьшилась в 2010 году среди взрослых 65 лет и старше, но увеличилась среди младших.

Важно понимать, как большое количество сидящего времени может привести к инсульту у молодых людей, поскольку инсульт может привести к преждевременной смерти или значительно ухудшить функции и качество жизни,

– отметили исследователи.

О чем говорится в исследовании

В этом исследовании ученые пересмотрели информацию о здоровье и образе жизни для 143 тысяч взрослых. В них раньше не было инсульта, болезней сердца или рака.

Опрос проводился с 2000 года. Исследователи следили за участниками в среднем в течение 9,4 года. Впоследствии они узнали о количестве зафиксированных случаев инсульта.

Так, специалисты пересмотрели количество времени, которое каждый день добровольцы проводили за "сидячими" занятиями (часы, проведенные за компьютером, чтением и просмотром телевизора). Затем поделили людей на категории:

те, кто проводил так менее 4 часов в день;

от 4 до менее чем 6 часов в день;

от 6 до менее чем 8 часов в день;

8 и более часов в день.

Они также поделили физическую активность на категории:

менее физически активны; те, кто занимался спортом, эквивалентным ежедневной прогулке в течение 10 минут или меньше.

"Прогулка 10 минут или меньше в день – это меньше половины того, что рекомендуют рекомендации Американской ассоциации сердца по физической активности", – отметили ученые.

Анализ участников исследования обнаружил:

За период наблюдения – почти 10 лет – произошло 2965 инсультов.

Почти 90% из них – ишемический инсульт. Это самый распространенный тип инсульта, который возникает, когда сосуд, снабжающий кровь к мозгу, закупоривается.

Среднее ежедневное время отдыха среди всех участников составило 4,08 часа.

Лица в возрасте 60 лет и младше в среднем проводили сидячее время в досуге 3,9 часа в день.

Среднее дневное время сидящего досуга составляло 4,4 часа для взрослых в возрасте от 60 до 79 лет и 4,3 часа для тех, кому 80 лет и старше.

Взрослые в возрасте 60 лет и младше, которые имели низкую физическую активность и сообщали о 8 и более часов сидящего времени в день, имели в 4,2 раза больший риск инсульта.

Наиболее неактивная группа – те, кто сообщает о 8 и более часах сидящего времени и низкой физичесой активности – имели в 7 раз больший риск инсульта.

! Американская ассоциация сердца рекомендует взрослым по крайней мере 150 минут или 2,5 часа физической активности умеренной интенсивности в неделю.

"Физическая активность играет очень важную роль в том, что она сокращает фактическое время пребывания в сидячем состоянии, а также уменьшает негативное влияние на здоровье", – подытожили ученые.