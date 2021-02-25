В лаборатории берлинской клиники "Шарите" проверили 48 образцов на наличие новых штаммов коронавируса, и новых вариантов коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, что в Украине не зафиксировали мутировавший коронавирус.

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Относительно нового штамма могу сказать, что мы получили результаты исследований из клиники "Шарите". Мы отправляли, пока мы делаем все это оборудование (по секвенирования) в Украине, потому что это такой сложный процесс... 48 образцов... У нас нет "британского" штамма, по крайней мере, в тех образцах, которые мы отправляли, и нет штамма другого,

– сказал Степанов.

По его словам, Украина планирует и дальше проверять образцы в немецкой клинике "Шарите".

"Это будет постоянный процесс, чтобы определить (новые штаммы коронавируса)", – добавил министр.



Мутаций коронавируса уже выявлено немало, одна из самых значительных – N501Y / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Почему коронавирус мутирует?

Healthline пишет, что коронавирус – это РНК-вирус. Проще говоря, это совокупность генетического материала, упакованного внутрь белковой оболочки. Как только вирус РНК начинает контактировать с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки.

РНК-вирусы, такие как грипп и корь, более подвержены изменениям и мутациям по сравнению с вирусами ДНК (герпес, оспа и вирус папилломы человека). В мире РНК-вирусов мутация является нормой, ведь это их природа.