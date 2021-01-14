Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на 14 января в Украине не подтверждено ни одного случая инфицирования новым "британским" штаммом коронавирусной инфекции.

В Украине пока не обнаружен британский штамм коронавируса, новая партия проб отправлена ​​в лабораторию ВОЗ. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет "Интерфакс-Украина".

Читайте также ВОЗ: "британский" коронавирус обнаружили минимум в 50 странах

Мы изучаем этот вопрос. Этот вопрос должен подтвердить или опровергнуть ВОЗ. Сейчас мы отправляем в лабораторию ВОЗ, которая находится в клинике "Шарите" в Германии, 200 новых изолятов вируса. До сих пор этого штамм в Украине не был обнаружен,

– заявил Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач Украины добавил, что мутация вируса может повлиять на реализацию запланированных карантинных мероприятий.

"Возьмем пример Великобритании, которая пошла на карантин еще до того, как мы ушли на карантин выходного дня. Они планировали открыться 2 декабря, чтобы отпраздновать новогодние и рождественские праздники, которые у них начинаются 25 декабря и отпраздновать без карантина, но они рассматривали возможность второго повторного локдауна. Как показала потом практика, они вышли из карантина без снижения заболеваемости. Причиной было появление нового штамма коронавируса, который легче передается от человека к человеку, это привело к вспышке", – отметил заместитель главы Минздрава.

Что известно о мутации коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщает, что новый штамм коронавируса может привести к ложноотрицательным результатам теста на коронавирусную инфекцию.

Ранее компания Pfizer, которая разработала вакцину от коронавирусной инфекции вместе с немецкой BioNTech, заявила о ее эффективности и против нового штамма вируса, который обнаружили в Великобритании и Южной Африке.

Проведенное исследование показало, что "антитела от людей, которые получили вакцину Pfizer-BioNTech от COVID-19, эффективно нейтрализуют новый штамм коронавируса.

Что известно о новом штамме COVID-19 / Инфографика 24 канала