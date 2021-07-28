Обнаружили маркер ранней диагностики шизофрении

Ученые обнаружили, что ориентируясь на уровни белка, можно диагностировать ранние проявления шизофрении. Ведь активность белка влияет на нейронные связи в человеческом мозгу. Эта активность несбалансированная у людей, у которых диагностирована шизофрения.

Исследование провели ученые Высшей медицинской школы Университета Йокогамы в Японии и на кафедре психиатрии Гарвардской медицинской школы в Белмонте, штат Массачусетс. Результаты их труда могут стать молекулярной основой анализа этого серьезного психического расстройства.

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В частности, ученые анализировали активность CRMP2 – белка, который есть в головном мозге (так называемый цитоскелетный белок). CRMP2 также экспрессируется в лимфоцитах в крови, и поэтому его можно легко взять у людей.

О чем свидетельствует активность этого белка

У людей с шизофренией обнаружили больше уровней CRMP2 по сравнению с другими людьми.

Мы видели структурные аномалии в дендритах нейронов, которые потенциально могли выводить из строя, так как дендриты играют важную роль в получении импульсов от других нервных клеток в организме человека,

– отметили ученые.

Большинство людей имеют равномерный баланс между двумя формами CRMP2: его активной нефосфорилированной формой и неактивной фосфорилированной формой.

В новом исследовании ученые сначала изучили посмертную ткань мозга, а затем образцы крови людей с шизофренией. Далее они сравнили эти уровни с показателями у людей без расстройства.

Ученые подтвердили свою гипотезу – количество активного CRMP2 было слишком высоким у людей с шизофренией и, по крайней мере у молодых людей с шизофренией, не был сбалансирован соответствующим количеством повышенного неактивного CRMP2.

Перспектива открытия

Этот дисбаланс между активным и неактивным CRMP2 объясняет некоторые нарушения в нейронных связях.

Измерение количества активного CRMP2, особенно если его соотношение с неактивным CRMP2 слишком низкое, может стать форматом для быстрого анализа крови для подтверждения диагноза шизофрении.