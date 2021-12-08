Омикрон у детей: особенности

Так, если ребенок вдруг инфицируется штаммом Омикрон, у него может появляться необычная сыпь. Об этом заявил британский врач Дэвид Ллойдт.

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У взрослых такого еще не наблюдали. Также у маленьких пациентов часто можно наблюдать:

усталость;

головную боль;

потерю аппетита.

Справка. Предварительные данные говорят о том, что сыпь обнаружили у 15% детей, у которых диагностировали новый штамм COVID-19.

Основные симптомы у взрослых

Основными симптомами нового штамма считаются:

сухой кашель;

общая боль по всему телу;

ночная потливость;

лихорадка.

Также медик отметил, что количество людей, зараженных Омикроном, быстро растет. В то же время, например, в Великобритании обнаружили 336 случаев этого варианта и ни в одном из них не понадобилась госпитализация.

"Мы начинаем узнавать немного больше о вирусе и мы начинаем его изучать. Данные показывают, что количество зараженных людей очень быстро удваивается. Но будем надеяться, что он не так опасен, как Дельта, и мы сможем его победить", – отметил Дэвид Ллойдт.

Новые данные о штамме Омикрона: кратко

Новый южноафриканский вариант коронавируса Омикрон по состоянию на 7 декабря зафиксировали на территории 57 стран мира. Правда, в Европе большинство случаев заражения были легкими или даже бессимптомными. Поэтому в Европе сейчас гораздо большей проблемой является штамм Дельта.

Ранее ученые из Великобритании обнаружили "невидимую" версию штамма Омикрон. Так ее называют из-за невозможности определить с помощью ПЦР-тестов.

Впрочем, в ВОЗ отметили, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Так что, вероятно, он не так опасен, как считали раньше.

Важно! В ВОЗ призвали не паниковать и продолжать вакцинацию доступными препаратами.



Важность вакцинации / Инфографика 24 канала

Что еще известно о новом штамме Омикрон – смотрите в видео