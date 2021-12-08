Обнаружили необычный симптом заражения Омикроном у детей: что надо знать родителям
Источник:Sky News
Миром ширится новый штамм Омикрон. Пока от него не зафиксировали ни одной смерти. Однако у детей обнаружили необычный симптом.
Омикрон у детей: особенности
Так, если ребенок вдруг инфицируется штаммом Омикрон, у него может появляться необычная сыпь. Об этом заявил британский врач Дэвид Ллойдт.
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У взрослых такого еще не наблюдали. Также у маленьких пациентов часто можно наблюдать:
- усталость;
- головную боль;
- потерю аппетита.
Основные симптомы у взрослых
Основными симптомами нового штамма считаются:
- сухой кашель;
- общая боль по всему телу;
- ночная потливость;
- лихорадка.
Также медик отметил, что количество людей, зараженных Омикроном, быстро растет. В то же время, например, в Великобритании обнаружили 336 случаев этого варианта и ни в одном из них не понадобилась госпитализация.
"Мы начинаем узнавать немного больше о вирусе и мы начинаем его изучать. Данные показывают, что количество зараженных людей очень быстро удваивается. Но будем надеяться, что он не так опасен, как Дельта, и мы сможем его победить", – отметил Дэвид Ллойдт.
Новые данные о штамме Омикрона: кратко
- Новый южноафриканский вариант коронавируса Омикрон по состоянию на 7 декабря зафиксировали на территории 57 стран мира. Правда, в Европе большинство случаев заражения были легкими или даже бессимптомными. Поэтому в Европе сейчас гораздо большей проблемой является штамм Дельта.
- Ранее ученые из Великобритании обнаружили "невидимую" версию штамма Омикрон. Так ее называют из-за невозможности определить с помощью ПЦР-тестов.
- Впрочем, в ВОЗ отметили, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Так что, вероятно, он не так опасен, как считали раньше.
Важность вакцинации / Инфографика 24 канала
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