Обнаружили новую причину мужского бесплодия

С невозможностью зачать ребенка сталкиваются до 25% пар репродуктивного возраста в мире. Примерно половина всех таких случаев связана с мужскими факторами.

Мужское бесплодие: причины

Так, американские ученые выяснили новую причину, которая приводит к проблемам с фертильностью и спариванием. Исследование показало, что все дело в дефиците аутоиммунного регулятора AIRE. Он влияет на уровень тестостерона и развитие гипогонадизма (недостаточности яичек).

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Обычно нарушения репродуктивной функции у мужчин объясняют внешним воздействием, но причины могут быть генетическими и эндокринными. А также есть и ряд других причин:

следствие остановки сперматогенеза;

крипторхизм (неопущение яичка в мошонку или расположение вне ее);

варикоцеле (варикозное расширение мошоночных вен);

закупоривания сперматозоидов;

генитальные инфекции.

Примерно 10% известных причин бесплодия у мужчин связаны с иммунными состояниями. Также инфекция или повреждение мужского репродуктивного тракта способны на это влиять.

Что нового выяснили специалисты

. Мужское бесплодие – это нарушение репродуктивной функции, как следствие – невозможность иметь потомство.

Моногенные аутоиммунные заболевания, развивающиеся при дефиците одного гена, встречаются реже. Среди них – аутоиммунный полиэндокринный синдром первого типа (APS-1).

APS-1 – что это? Он возникает в результате мутаций, которые нарушают функцию в гене аутоиммунного регулятора (AIRE). Характеризуется грибковым поражением кожи и слизистых оболочек, гипопаратиреозом и первичной хронической надпочечниковой недостаточностью. Кроме этого, APS-1 нацелен на репродуктивные органы, из-за чего часто оставляет больных бесплодными.

Тогда как AIRE – играет жизненно важную роль в центральной иммунной толерантности. Он способен индуцировать беспорядочную экспрессию антигенов (процесс, при котором наследственная информация генов используется для синтеза белка или РНК), которые в противном ограничены одной или несколькими другими тканями.

Результаты исследования

Ученые из Университета штата Мичиган решили определить иммунные мишени, которые способствуют бесплодию при дефиците AIRE. Для этого больных мышей, а также грызунов дикого типа спаривали со здоровыми самками.

Так, у самцов с дефицитом AIRE резко снизились частота спариваний и фертильность, наблюдались недостаточность яичек и падение уровня тестостерона в сыворотке крови,

– отметили ученые.

Примерно в 15% таких мышей было снижение количества митотически активных половых клеток. Остальные испытуемые при этом показали нормальные результаты.

"Наши данные свидетельствуют о том, что центральная толерантность, зависит от AIRE, играет решающую роль в поддержании мужской фертильности", – говорится в исследовании.

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Выводы ученых

По мнению авторов, связь между нарушением центральной иммунной толерантности и фертильностью может объяснить ранее неизвестные причины мужского бесплодия.