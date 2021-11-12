Это первое в своем роде такое исследование. Его провели исследователи из штата Джорджия. Оно открывает новую информацию о связи между активностью нейронов и кровотоком в глубине мозга, а также о том, как на мозг влияет употребление соли.

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Детали исследования

Активация нейронов в той или иной области головного мозга приводит к быстрому увеличению кровотока за счет расширения кровеносных сосудов в мозге, которые называются артериолами.

Это явление известно как сосудисто-нервное соединение или функциональная гиперемия. Оно широко используется учеными для изучения головного мозга и диагностики его заболеваний.

Интересно! С помощью функциональной МРТ они ищут области слабого или наоборот сильного кровотока, которые показывают функционирование нейронов.

Чтобы изучить этот вопрос, группа ученых сосредоточилась на гипоталамусе – глубоком участке мозга, который отвечает за важные функции организма, в частности, питье, прием пищи, регуляцию температуры тела и репродуктивную функцию.

При чем тут соль

В качестве стимула для своих экспериментов ученые выбрали соль, поскольку организму необходимо очень точно контролировать уровень натрия. У него есть специальные клетки, которые определяют, сколько соли в вашей крови.

И при употреблении слишком соленой пищи в организме активируется ряд компенсаторных механизмов, чтобы снизить уровень натрия. Частично это происходит путем активации нейронов, которые вызывают высвобождение вазопрессина – гормона, который играет ключевую роль в поддержании надлежащей концентрации соли.

Неожиданный эффект

Исследуя, как изменяется активность нейронов и кровообращение в гипоталамусе, когда человек употребляет соль, ученые обнаружили неожиданный эффект. При активации нейронов кровообращение в этой области мозга не повышалось, а наоборот, снижалось.

Почему так происходит? Это происходило из-за сужения сосудов. То есть реакция была противоположной той, которую ученые наблюдали в коре головного мозга в ответ на сенсорный стимул. Команда назвала это явление "обратным нервно-сосудистым сцеплением".

Они также наблюдали другие различия. Так, если в коре мозга реакция сосудов на стимулы была очень локализована и развивалась очень быстро, в гипоталамусе реакция происходила медленно, в течение длительного времени.

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Как эти выводы помогут людям

Это якобы теоретическое исследование, имеет вполне практические результаты. Например, они раскрывают то, как гипертония, то есть повышение артериального давления, может повлиять на мозг.

Считается, что от 50 до 60% случаев этого заболевания связаны именно с чрезмерным употреблением соли. И если уровень натрия остается повышенным в течение длительного времени, в головном мозге запускается механизм "обратного нервно-сосудистого сцепления".

Чрезмерная активация нейронов вазопрессина вызывает сужение сосудов и нарушение кровообращения, в результате чего возникает гипоксия, которая может привести к повреждению тканей в головном мозге.