Обнаружили новый коронавирус, который передается от собак

Ученые обнаружили новый коронавирус в образце ребенка из Малайзии, в 2018 году у него диагностировали пневмонию. Если подтвердят, что вирус вызывает заболевание у людей, это будет восьмой известный коронавирус и первый, который передается от собак.

Что говорят ученые

В то же время исследование не может доказать, действительно ли коронавирус собак вызвал пневмонию у ребенка или причиной была другая инфекция – у ребенка также диагностировано риновирусы. И даже если собачий вирус действительно вызвал пневмонию у ребенка, неясно, может ли этот коронавирус распространяться между людьми.

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Насколько распространен этот собачий вирус и может ли он эффективно передаваться от собак к людям или между людьми, никто не знает,

– отметил профессор Грегори Грей.

Исследователи также отметили, что выводы доказывают угрозу коронавирусов животных для людей, риск, который стал еще более очевидным в контексте пандемии COVID-19.

Эти коронавирусы, вероятно, передаются людям от животных гораздо чаще, чем мы знаем. Но большинство диагностических тестов в больницах обнаруживают только известные коронавирусы человека,

– добавил ученый.

Сначала исследователи намеревались разработать диагностический тест, который мог бы проявлять множество различных типов коронавирусов, а не только SARS-CoV-2.

Чтобы оценить свой тест, они использовали его для анализа 301 образца, взятого в 2017 и 2018 годах у госпитализированных пациентов с пневмонией в Сараваке, Малайзия.

Неожиданные результаты

Оказалось, что 8 из 301 образца дали положительный результат на новый собачий коронавирус. Результаты были настолько неожиданными, что исследователи сначала подумали, что они совершили ошибку.

Поэтому исследователи повторно протестировали все образцы, используя другой метод, но он также подтвердил, что вирус представляет собой новый собачий коронавирус.

Исследователи назвали его CCoV-HuPn-2018. Вирус также содержит сегменты генетического материала коронавирусов кошек и свиней – явление, известное как рекомбинация, которое обычно наблюдается в коронавируса собак.

Перспектива открытия

Новый собачий коронавирус также обладает мутацией, которую раньше не фиксировали в коронавирусах, которые передаются от собак, но аналогичные мутации были замечены в SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1.

Эта мутация происходит в одном из структурных белков вируса, известном как белок N. Вероятно, мутация помогает животным коронавируса инфицировать людей.

Медики заявили, что планируют провести дополнительные исследования, чтобы понять, насколько распространены собачьи коронавирусные инфекции у людей, и можно ли найти эти вирусы у здоровых, а также у больных людей.